HIGHLIGHTS | Audero salva, Colley regala la prima gioia a Stankovic

Vittoria della Sampdoria sul campo della Cremonese: Audero para un rigore, nel finale la decide Colley

La Sampdoria trova la prima gioia targata Stankovic. I blucerchiati si impongono sul campo della Cremonese, vincono per la prima volta in campionato e abbandonano l’ultimo posto proprio ai grigiorossi.

Una partita che la squadra di Alvini avrebbe potuto vincere se non avesse trovato Audero in serata di grazia. Il portiere dei liguri diventa l’eroe della serata quando dice no al calcio di rigore di Dessers nella prima frazione di gioco. Ma l’estremo difensore è ‘on-fire’ e si supera ancora sulle conclusioni degli avanti della Cremonese.

Un duello vinto quello da Audero che è la colonna portante del successo della Sampdoria: grazie alle parate del portiere, infatti, la squadra di Stankovic è riuscita a tenere inchiodato sullo 0-0 il risultato fino a 12 minuti dalla fine, quando è toccato a Colley mettere in rete con il più semplice dei tap-in un assist di testa di Gabbiadini.

Cremonese-Sampdoria 0-1: marcatore, classifica e highlights

La squadra di Stankovic è riuscita a sfruttare al meglio una delle poche palle gol creata dalle parti di Carnesecchi. La rete di Colley dà una boccata di ossigeno ad una formazione che era in profonda crisi (appena tre pareggi in stagione) e deprime ancora di più la Cremonese.

Alvini ora dovrà trovare la forza per far svoltare la propria formazione che, finora, ha raccolto tanti complimenti, anche contro le big, ma pochissimi punti. La classifica piange ed allora occorre una sterzata per pensare alla salvezza. La stessa svolta che Stankovic spera possa essere rappresentata dalla vittoria di questa sera. A breve gli highlights del match.

CREMONESE-SAMPDORIA 0-1: 78′ Colley

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 29 punti; Milan 26; Lazio e Atalanta 24; Roma 22; Udinese e Inter 21; Juventus 19; Torino 14; Salernitana 13; Sassuolo* 12; Empoli 11; Bologna, Fiorentina e Monza 10; Spezia 9; Lecce 8; Sampdoria 6; Verona* 5; Cremonese 4.

*una partita in meno