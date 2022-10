Roma ko col Napoli: Moggi all’attacco di Mourinho

KO casalingo per la Roma di Josè Mourinho che ieri sera ha perso all’Olimpico di misura contro il Napoli capolista. Decisivo Osimhen mentre il tecnico portoghese ha incassato critiche per il gioco dei suoi. L’ultimo tweet al veleno è di Luciano Moggi

Il big match dell’undicesima giornata di Serie A si è consumato ieri sera all’Olimpico tra Roma e Napoli con il successo della truppa di Spalletti, capace di sbancare la capitale con un gol di Osimhen nel corso della ripresa. Una gara intensa ma senza occasioni da gol per i padroni di casa che hanno visto infranto il proprio castelli difensivo nel secondo tempo grazie ad una giocata costruita molto bene da Politano e rifinita con un gran tiro dal bomber nigeriano.

Non sono mancate anche le polemiche nel post partita con Mourinho protagonista. Il gioco espresso dalla sua squadra nella serata dell’Olimpico ha fatto discutere molto anche tra tifosi, giornalisti ed addetti ai lavori, ed in generale fa riflettere sulle ambizioni future di Abraham e soci.

Mourinho nel mirino di Moggi: “La Roma non si è mai vista”

Manca di mordente e spinta offensiva la Roma, che se resta una delle migliori difese del campionato, non può vantare anche numeri offensivi altrettanto positivi. Appena 13 i gol fatti in questa Serie A finora dalla truppa di Mourinho, ben distante dagli oltre 20 di squadre come Napoli, Milan, Lazio e Inter.

La proposta di gioco offensiva della Roma ha dunque portato a diverse critiche, una delle quali arrivata dall’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, che si è così espresso con una battuta sul proprio profilo Twitter: “Ieri sera aspettavo un’azione della Roma per accendermi il sigaro. È rimasto incartato, come la squadra. Manco una fumata mi sono fatto, perché la Roma non si è mai vista”.

Una critica evidentemente diretta alla Roma e nello specifico a Mourinho, che ha impostato la gara in un certo modo, e che non è riuscito a trovare il bandolo della matassa nella metà campo offensiva, senza di fatto mai chiamare ad una parata Meret.