Iran fuori dal Mondiale: anche l’Ucraina sta con l’Italia

La possibile esclusione dell’Iran dal Mondiale sta continuando ad animare le settimane che precedono l’inizio della coppa del mondo in Qatar. Ora anche l’Ucraina sta con l’Italia

Non c’è niente da fare, o forse qualcosa sì. L’Iran, infatti, è al centro di una vera e propria bufera che potrebbe escludere la Nazionale dal Mondiale.

Il tema, nelle ultime settimane, è stato in più occasione quello relativo i diritti civili, e in particolare le donne. L’inchiesta è sul tavolo della FIFA e la decisione finale non è per nulla scontata. Oggi, però, è arrivata un’altra richiesta importante e che potrebbe aggravare ulteriormente la posizione del Paese asiatico. Il tutto c’entra con la guerra tra Russia e Ucraina e, in un quadro internazionale del genere, non è affatto da prendere sotto gamba. Le accuse rivolte all’Iran sono soprattutto per le questioni militare e, di conseguenza, politiche. I droni che le truppe del Cremlino stanno utilizzando per colpire le infrastrutture energetiche e civili dell’Ucraina sono proprio iraniani. E neanche il mondo del calcio può restare a guardare.

Lo Shakhtar Donetsk esorta la FIFA all’esclusione dell’Iran dal Mondiale

L’amministratore delegato dello Shakhtar Donetsk, uno dei più importanti club ucraini, secondo quanto riferisce l’ESPN, ha accusato l’Iran di partecipare in maniera diretta agli attacchi terroristici avvenuti negli ultimi giorni contro gli ucraini. Sergei Palkin ha suggerito che proprio l’Ucraina dovrebbe giocare in Qatar per sostituire l’Iran. Il dirigente ha detto: “Lo Shakhtar chiede alla Fifa e all’intera comunità internazionale di vietare immediatamente alla nazionale iraniana di giocare ai Mondiali per la partecipazione diretta del Paese agli attacchi terroristici contro gli ucraini”. E ha aggiunto: “Questa sarà una decisione equa che dovrebbe attirare l’attenzione di tutto il mondo su un regime che uccide le sue persone migliori e aiuta a uccidere gli ucraini”. Una nuova ipotesi sul tavolo, quindi, oltre al ripescaggio dell’Italia e che potrebbe animare i prossimi giorni. Ricordiamo anche che nelle scorse ore è arrivata una nuova richiesta ufficiale per escludere l’Iran dalla coppa del mondo. Sottolineiamo, inoltre, che la possibilità che l’Italia ottenga una wild card, dopo l’uscita di scena del Paese asiatico, è decisamente poco probabile.