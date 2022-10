Squalifica Iran e Italia ai Mondiali: c’è la richiesta UFFICIALE

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha ricevuto una proposta ufficiale per ribaltare l’assetto dei prossimi Mondiali

Dopo le voci emerse la scorsa settimana su una possibile sanzione da parte della Fifa nei confronti dell’Iran con l’esclusione dai prossimi Mondiali, intorno alle quali Calciomercato.it aveva fatto chiarezza riportando alcuni importanti aggiornamenti, nelle scorse ore è stata presentata una richiesta ufficiale per ripescare l’Italia.

A muoversi è stato l’ambasciatore italiano presso le Nazioni Unite, Paolo Zampolli, con una lettera ufficiale all’indirizzo del presidente Gianni Infantino. Nello specifico, al numero uno della Fifa è stata richiesta la squalifica dell’Iran dai prossimi Mondiali, motivando in questi termini la proposta: “Tra i corridoi delle Nazioni Unite e di Washington c’è una sincera preoccupazione. Come forse saprete, il 22 settembre l’Ohchr, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha analizzato la continua risposta violenta delle forze di sicurezza alle proteste in Iran”.

“Ha anche affrontato il tema delle restrizioni alle comunicazioni che interessano telefoni fissi e mobili, Internet e le piattaforme dei social media – ha proseguito Zampolli. Molti iraniani sono stati uccisi, feriti e detenuti durante le proteste scoppiate in seguito alla morte in custodia della 22enne Mahsa Amini”.

Italia ai Mondiali, la richiesta ufficiale per la squalifica dell’Iran

Zampolli, nelle lettera ufficiale inviata a Infantino, non si è limitato a richiedere ufficialmente la squalifica dell’Iran dai Mondiali di Qatar 2022. Viste le sue origini italiane, infatti, l’ambasciatore ha chiesto espressamente il ripescaggio della Nazionale Azzurra, in quanto prima nel ranking Fifa tra le selezioni escluse per demeriti sportivi dalla massima competizione internazionale.

“In qualità di rappresentante del presidente per il calcio al Consiglio per lo sport, il fitness e e la nutrizione – ha spiegato Zampolli – dico che questa posizione potrebbe minare ulteriormente la sua posizione. A livello personale, ma non sono il solo. Sogno e sono fiducioso di vedere ai Mondiali l’Italia giocare contro l’Inghilterra dopo la squalifica dell’Iran. Da quanto ho capito, l’Italia è la prima tra le escluse nel ranking Fifa”. Infine, l’ambasciatore si è detto certo che verrà presa la “decisione migliore”, garantendo dalla sua “il sostegno politico che possa aiutare ad accelerare questo processo”.