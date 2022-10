TVPLAY | Fiorentina-Inter, Viviano: “Su Dimarco errore grave, ma non credo…”

Emiliano Viviano, attualmente in Turchia e ospite fisso di TvPlay_calciomercatoit, ha parlato della sfida fra Fiorentina ed Inter e delle polemiche legate all’arbitraggio di Valeri

Intervenuto, come al solito, ai microfoni e in diretta su TvPlay_calciomercatoit, Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina ed attualmente in Turchia alla corte di Andrea Pirlo, ha detto la sua sull’arbitraggio della sfida dei Viola contro l’Inter di Simone Inzaghi, match andato in scena sabato sera al Franchi: “Ho visto tutta Fiorentina-Inter. È un discorso che si fa spesso. Non credo che l’Inter abbia rubato, l’arbitro ha sbagliato, per me non è rigore quello dell’Inter come quello di Roma-Napoli, anche se quest’ultimo l’ultimo ancora meno, ci poteva stare il rosso a Dimarco, ma non mi sento di dire che l’Inter abbia fatto un furto. Comunque, sinceramente l’errore è stato grave”.

Fiorentina-Inter 1-2: il recap della gara

Una gara ricca di polemiche quella di ieri sera del Franchi fra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l’Inter di Simone Inzaghi. Nonostante il doppio vantaggio siglato dalle reti di Nicolò Barella e Lautaro Martinez, la Beneamata è stata rimontata dai padroni di casa trascinati da un grande Ikoné. Il gol dell1-2 dei Viola nasce da un rigore per fallo di Dimarco con un intervento da molti giudicato da rosso diretto. Non solo, sulla nuova parità, l’Inter ottiene un rigore per fallo su Lautaro Martinez di Terracciano. L’argentino trasforma, ma al 90esimo Jovic trova il pareggio al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Ma non è finita. All’ultimo istante, Dzeko (con un sospetto fallo su Milenkovic) apre per Barella che serve in mezzo per Mkhitaryan. L’armeno viene anticipato da Venuti che però gli rinvia il pallone addosso con quest’ultimo che si deposita in porta. Un gollonzo, ma sempre un gol che vale i tre punti per l’Inter nella serata del Franchi.