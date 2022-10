Hanno scelto Leao: 100 milioni per ‘salvare’ Inter e Juve

L’attaccante portoghese è andato a segno nell’ultimo turno di campionato contro il Monza con la rete che ha chiuso il match

Dopo averlo tenuto a riposo dal primo minuto nell’ultima giornata di campionato, il Milan nell’impegno europeo di domani si ritroverà un Rafael Leao riposato e pieno di motivazioni. La trasferta contro la Dinamo Zagabria, in virtù delle ultime due sconfitte rimediate dai rossoneri contro il Chelsea, assume un’importanza ovviamente maggiore.

In questo momento la squadra di Stefano Pioli occupa infatti l’ultimo posto del gruppo E a pari punti con la formazione croata, a due punti dal Salisburgo e tre dai ‘Blues’. Vincere domani sera darebbe dunque l’opportunità al Milan di riagganciare il secondo posto, a seconda di come finirà l’anticipo del pomeriggio tra le altre due squadre del girone.

Per rimanere ancorati alle speranze di una preziosa qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, la formazione rossonera farà dunque affidamento al talento di Leao. L’esterno portoghese, che nello scorso campionato è stato eletto come miglior calciatore della Serie A, per caratteristiche può esaltarsi in Europa sfruttando l’impressionante velocità che lo rende a tratti imprendibile per qualsiasi difensore.

Calciomercato Milan, 100 milioni dalla Premier League per Leao

In attesa di ulteriori novità sul fronte rinnovo, con un contratto in scadenza nel giugno 2024, non mancano i club interessati al calciatore. Su tutti, si è spesso parlato del Chelsea e della possibilità di formulare la prossima estate una proposta a tre cifre per convincere il Milan a lasciar partire Leao. La maggiore disponibilità economica dei club inglesi rappresenta senz’altro una minaccia non solo per il portoghese, ma anche per i grandi attaccanti che militano nel campionato italiano.

Nel sondaggio di questa mattina lanciato su Calciomercato.it, infatti, è stato chiesto agli utenti: “Le big di Premier League sono pronte a fare follie per gli attaccanti della Serie A. Per chi spendereste 100 milioni di euro?”. Tra i calciatori proposti su Twitter, Leao è stato quello più votato con il 35,8%. Alle sue spalle si è posizionato invece Victor Osimhen al 25%, davanti a Lautaro Martinez al 21% e Dusan Vlahovic che ha chiuso con la percentuale del 17,3%.