Inter, scelta fatta sulla cessione della società: la novità

Non solo le vicende di campo per l’Inter che si prepara alla prossima sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen che potrebbe essere già decisiva per gli ottavi. Al di fuori del terreno di gioco tengono banco le questioni societarie

La pazza Inter dell’ultimo fine settimana si prepara a ritornare in campo già mercoledì pomeriggio per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Di fronte, per dare seguito a quanto di buono fatto nell’ultimo periodo, ci sarà il Viktoria Plzen in una sfida che in caso di vittoria darebbe anche già la matematica qualificazione agli ottavi di finale. Un traguardo che solamente un mesetto fa sembrava quasi un’utopia visto il livello elevatissimo del girone. Dalla vittoria sul Barcellona in casa però qualcosa è cambiato, e non solo nella massima competizione europea.

Al netto di una fase difensiva che continua a concedere troppi gol, l’Inter di Inzaghi ha comunque saputo cambiare marcia inanellando una serie aperta di risultati utili consecutivi che stanno rilanciando Lautaro e soci anche in campionato. Le vicende di campo restano quindi la priorità anche se qualcosa di interessante si muove anche al di fuori del terreno di gioco. Le questioni societarie, con la cessione del club, sono all’ordine del giorno.

Inter, ulteriori risvolti sulla cessione della società: mandato allo studio americano Latham and Watkins

Mentre in campo la truppa di Inzaghi prova a lottare per ogni traguardo sia nazionale che internazionale, al di fuori del campo di gioco sembra avviarsi alle battute conclusive l’era Suning dopo oltre sei anni e 700 milioni di euro investiti nel tempo. Una questione che è comunque solo all’inizio e che dovrebbe portare ad un passaggio di consegne.

Intanto arrivano conferme importanti come evidenziato dal giornalista di ‘Sportmediaset’, Marco Barzaghi, che su Twitter ha scritto: “Dopo la banca d’affari Raine Group scelta come advisor per la ricerca di compratori, è stato dato mandato allo studio americano Latham and Watkins, di seguire la parte legale dell’operazione”.

Scelto quindi anche lo studio legale Latham and Watkins, che ha sede principale a Los Angeles, e che rappresenta un altro tassello nell’ampio mosaico relativo al cambio di proprietà.