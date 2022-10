Ronaldo gratis solo in un caso: lo United ha deciso

Ogni giorno si parla tantissimo di Cristiano Ronaldo. Sembrano passati però i tempi in cui CR7 veniva incensato per gol e record. Ora il portoghese è al centro della critica e col futuro sempre in bilico

Cristiano Ronaldo trova sempre il modo di far parlare di se. Dopo essere stato uno dei migliori giocatori della storia del calcio, nel duello eterno col rivale Lionel Messi, l’asso portoghese è entrato nella propria fase calante di carriera, con numeri e prestazioni che ne hanno evidentemente risentito. Al di là del rendimento di campo negli ultimi mesi ha fatto discutere soprattutto per il suo futuro, nebuloso ed ancora irrisolto. In estate sembrava voler lasciar Old Trafford ad ogni costo, ma alla fine è dovuto rimanere per forza di cose alla corte di Erik ten Hag, con cui il rapporto non è mai esploso positivamente.

Rimasto allo United, CR7 è stato però troppo spesso relegato alla panchina, con un minutaggio scarso e fiducia e rendimento carenti. Soli due gol finora per Ronaldo che ha fatto tanto discutere per il gesto nel finale della sfida interna contro il Tottenham. Il cinque volte Pallone d’oro si è infatti rifiutato di entrare nel finale dirigendosi direttamente negli spogliatoi e incassando come naturale conseguenza l’esclusione dalla gara seguente contro il Chelsea, pareggiata dai Red Devils.

Calciomercato Manchester United, ipotesi rescissione per Cristiano Ronaldo: via a zero

Ulteriori segnali di forte spaccatura dunque tra Cristiano Ronaldo, ten Hag ed in generale il Manchester United. Il portoghese sembra ormai divenuto un pesce fuor d’acqua ad Old Trafford e la sua seconda avventura ai Red Devils potrebbe avvicinarsi sempre di più alla fine.

In estate fu accostato anche alla Serie A, ma non solo, mentre ora ulteriori risvolti arrivano dall’Inghilterra in merito al destino del cinque volte Pallone d’oro. Secondo quanto evidenziato da ‘The Athletic’ il Manchester United prenderebbe in considerazione l’idea di lasciare che Cristiano Ronaldo parta gratuitamente a gennaio qualora il contratto venisse risolto di comune accordo.

Una risoluzione consensuale che potrebbe quindi avvenire già il prossimo inverno, con CR7 poi libero di trovare una nuova destinazione.