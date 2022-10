HIGHLIGHTS | Deulofeu non basta, Pellegri si sblocca e vale la vittoria

Il Torino vince il lunch match di Serie A contro l’Udinese, con Pellegri che si sblocca e regala tre punti a Juric: guarda gli highlights del match

Ci si aspettava una sfida ad alta intensità tra Udinese e Torino, il lunch match dell’undicesimo turno di Serie A andato in scena alla ‘Dacia Arena’, e così è stato. A spuntarla, grazie al gol decisivo di Pietro Pellegri sono stati i granata.

Una vittoria preziosa per la squadra di Juric, che riesce nell’impresa di battere una delle squadre più in forma del campionato in casa propria. Sono proprio i piemontesi a passare in vantaggio dopo 14′ con una bella azione corale: Vlasic affonda sulla corsia mancina e pesca Miranchuk all’interno dell’area di rigore, il russo poi è bravissimo a servire Ola Aina sulla corsa in modo da farlo battere a rete. Per il nigeriano è il secondo gol in Serie A in carriera, entrambi segnati contro l’Udinese. Il vantaggio granata, però, dura poco più di dieci minuti: bravo Makengo a sfruttare una disattenzione della difesa avversaria, a prendere il pallone e a servire German Deulofeu. Lo spagnolo a porta vuota trova un gol facile.

Nella ripresa si evidenzia ancora lo stesso equilibrio e la stessa intensità dei primi 45′. Due squadre che si sfidano a viso aperto, colpo su colpo, quelle dirette da Juric e Sottil. Ad avere la meglio, però, è il Torino che riesce a trovare la zampata vincente. La giocata che decide il match porta la firma di Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 che gode della fiducia del tecnico e della dirigenza del Toro. L’ex Genoa difende il pallone e attacca la porta con un difensore incollato e, poi, scarica un gran destro che si infila sul palo di Silvestri. Vittoria preziosa per il Torino e sconfitta interna per i friulani. Guarda gli highlights del match su Calciomercato.it.

Serie A, Udinese-Torino 1-2 | Tabellino e Classifica

UDINESE-TORINO 1-2: 14′ Ola Aina (T), 26′ Deulofeu (U), 69′ Pellegri (T)

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. All. Sottil

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Aina, Lukic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Pellegri. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Milan* 26 punti; Atalanta 24; Roma 22; Inter*, Lazio e Udinese* 21; Juventus* 19; Torino* 14, Salernitana* 13; Sassuolo 12; Empoli*; Monza* 10; Fiorentina* 10; Spezia* 9; Lecce 8; Bologna 7; Verona 5; Cremonese 4; Sampdoria 2.

* una partita in più