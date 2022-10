Roma-Napoli, spettacolo giallorosso tra striscioni e cori. E spunta il ‘messaggio’ a Spalletti

Roma-Napoli è pronta a partire. Prima del big match dell’undicesima giornata da notare lo spettacolo dell’Olimpico e anche un messaggio non proprio carino per Spalletti

La Roma si carica per il big match contro il Napoli, assorbendo tutto l’affetto e l’amore dei suoi tifosi che hanno acceso i minuti prima della gara. I tifosi giallorossi hanno animato con un vero e proprio spettacolo l’avvicinamento alla supersfida con la capolista e soprattutto il grande ex Luciano Spalletti. Da tempo non si vedeva il corteo che invece il tifo organizzato ha organizzato questa sera fino allo stadio Olimpico.

Erano almeno 500 i tifosi romanisti che si sono poi assiepati ai bordi della strada per aspettare il passaggio del pullman della squadra, con tanto di striscione. “Altri 90 minuti di battaglia… Noi con la voce, voi con l’orgoglio di indossare questa maglia”, firmato Curva Sud. Questo il messaggio che i sostenitori giallorossi hanno srotolato – da un lato all’altro della strada – proprio di fronte al pullman, che si è fermato per qualche istante ad ammirare lo spettacolo di cori e fumogeni dei suoi tifosi. “Combattete per noi”, la richiesta dei romanisti alla squadra. Poi il pullman è ripartito entrando in viale dei Gladiatori per fare il suo ingresso allo stadio Olimpico.

L’Olimpico riserva un’accoglienza ‘particolare’ a Spalletti

Una carica enorme, la partita è sentita per l’importanza in ottica classifica, per come è finita lo scorso anno e anche ovviamente per la presenza di un ex ‘odiato’ come Luciano Spalletti. Anche nei confronti dell’ex allenatore giallorosso, alcuni minuti prima, è spuntato un messaggio ben chiaro dalle parti del Lungotevere. “Luciano Spalletti la storia è sempre quella: ieri Arlecchino, oggi Pulcinella!”, la solita critica mossa al tecnico del Napoli dopo la questione Totti. Ci si aspetta anche all’interno dello stadio un’accoglienza bollente per lui.