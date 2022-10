Roma-Napoli, Mourinho show: “Quello si butta sempre. Ho parlato con Irrati”

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha commentato nel post gara la sconfitta dei suoi contro il Napoli di Luciano Spalletti: le parole del tecnico lusitano

Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha commentato, con qualche battuta ed un pizzico di sarcasmo, la sconfitta dei suoi contro il Napoli di Luciano Spalletti nel big match dell’undicesima giornata di Serie A.

ARBITRO – “Quando ho visto un certo accumulo di cartellini gialli, è un problema anche per gli infortuni. Arbitro? Non ne voglio parlare, penso che Irrati sia un bravo arbitro, equilibrato, lo vedo sempre come un uomo equilibrato, serio. Ci sono delle cose che non mi sono piaciute, gliele ho dette perché è un uomo con cui si può parlare“.

GARA – “Noi nel secondo tempo abbiamo abbassato la pressione per la stanchezza, Karsdorp e Mancini sui loro esterni, così come sull’altro lato dove siamo scivolati su quello che si tuffa sempre, come si chiama, Lozano. Noi abbiamo fatto meno, ci siamo abbassati, loro hanno giocato più il pallone, è da lì che esce il dominio che hanno avuto. Nel primo tempo abbiamo controllato molto di più, secondo me abbiamo fatto una partita buona con la panchina che avevamo, quattro Primavera, con Vina costretto a giocare a destra. Non mi piace andare a casa dopo una sconfitta, ma ho un sentimento positivo per i miei”.

Roma-Napoli 0-1, Mourinho chiosa sulla sfida

Nel finale, il tecnico lusitano ha chiosato dunque sulla gara, con un ritorno sulla questione legata all’organico, alla profondità e alla somma di impegni durante la stagione.

SCONFITTA – “Bisogna avere un determinato tipo di qualità che noi ora non abbiamo. Dobbiamo essere più decisivi nelle parti finali del campo. Il gol di Osimhen, se la mette in curva, non è una rete, non entra nelle statistiche. I giocatori fanno la differenza e a me dispiace qualche volta guardare lo sforzo dei miei che accumulano minuti, tante volte c’è una lotta impari. Oggi ovviamente questa non è la chiave, però siamo una squadra che, quando ci sono più gare, andiamo in difficoltà. Complimenti a loro che, secondo me, hanno vinto senza meritare. Irrati, per concludere, secondo me è un uomo serio, equilibrato, non ha fatto una grande partita, ma siamo umani e tutti possono sbagliare“.