HIGHLIGHTS – Spalletti batte Mourinho. Che gol di Osimhen

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a viaggiare in Serie A grazie al suo alfiere di maggior caratura, Victor Osimhen, bomber che ha deciso la gara contro la Roma

Un Napoli da urlo quello di Luciano Spalletti che, in una partita complicatissima contro la Roma di Josè Mourinho, si affida al gioco, ma soprattutto ai singoli, e trova tre punti fondamentali nella corsa al campionato italiano di Serie A.

Gara equilibratissima nella cornice splendida dello Stadio Olimpico con i giallorossi che, catechizzati da Mourinho, si dispongono corti e pronti a ripartire lasciando il pallino del gioco al Napoli di Spalletti che, però, crea poco vista la grande densità fatta dai padroni di casa. Nel primo tempo, l’unico vero episodio è dato dal rigore prima assegnato e poi tolto da Irrati per un’entrata di Rui Patricio su Ndombele. Il portiere portoghese prende palla e uomo, ma soprattutto la prima, e il direttore di gara, richiamato all’on-field review, annulla il penalty. Nella ripresa è sempre il Napoli a condurre le ostilità con la Roma che cerca di ripartire in contropiede con uno Zaniolo che prova a mettere in difficoltà la retroguardia della compagine allenata da Luciano Spalletti.

GLI HIGHLIGHTS ARRIVERANNO A BREVE

Napoli-Roma, Osimhen dà lo strappo decisivo

La vera svolta del match, e forse anche della stagione per il Napoli, arriva all’80esimo minuto quando Victor Osimhen, su assist di Politano, riesce a farsi beffe di Chris Smalling, fin lì impeccabile nonostante l’ammonizione, e scaglia in porta un missile sul quale Rui Patricio non può nulla.

E’ vantaggio Napoli che gli azzurri conserveranno fino al fischio finale nonostante il tentativo di assedio della Roma nel finale. Un finale dall’Olimpico che consegna al campionato diversi verdetti: il Napoli, insieme al Milan, è la favorita per lo Scudetto stando a questo stato di forma; la Roma ha la mentalità da grande squadra, ma dovrebbe forse migliorare un po’ nella produzione offensiva e, soprattutto, deve ritrovare gli acuti di Tammy Abraham.

LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE A

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 29 punti; Milan 26; Lazio e Atalanta 24; Roma 22; Udinese e Inter 21; Juventus 19; Torino 14; Salernitana 13; Sassuolo* 12; Empoli 11; Bologna, Fiorentina e Monza 10; Spezia 9; Lecce 8; Verona* 5; Cremonese* 4; Sampdoria* 3.

*una partita in meno