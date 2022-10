DIRETTA Serie A: Udinese-Torino | Segui la cronaca LIVE

Lunch time domenicale dell’undicesima giornata di Serie A, Udinese-Torino verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Archiviate le fatiche di Coppa Italia conclusesi rispettivamente con l’eliminazione e il passaggio agli ottavi di finale, Udinese e Torino inaugurano il palinsesto domenicale dell’undicesima giornata di Serie A. Alle 12.30, alla ‘Dacia Arena’ è infatti in programma il fischio d’inizio del match tra bianconeri e granata. Il 4-0 contro il Cittadella ha interrotto una serie di cinque partite consecutive senza vittorie per la squadra di Ivan Juric, che proverà a tornare al successo anche in campionato.

Una sfida che si preannuncia a dir poco difficile per gli ospiti. Lo scivolone interno contro il Monza ha interrotto una serie di nove risultati utili consecutivi per la franchigia guidata da Andrea Sottil. Vera e propria sorpresa di questa prima parte di stagione, i friulani in caso di vittoria scavalcherebbero momentaneamente Lazio e Roma e agguanterebbero a quota 24 punti l’Atalanta, impegnata alle 18 nello scontro diretto contro la Lazio.

Negli ultimi cinque precedenti a Udine, il bilancio è in perfetto equilibrio, con due vittorie a testa e un pareggio. Lo scorso febbraio, la partita fu decisa dai gol di Molina e Pussetto, che nel frattempo hanno lasciato l’Udinese. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partita della ‘Dacia Arena’.

Probabili formazioni Udinese-Torino

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: