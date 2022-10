Il Barcellona rovina i piani di Allegri: gratis da Xavi

La Juventus ha ritrovato la strada corretta, ma ora Allegri può veder andare via il suo pupillo: derby spagnolo tra Atletico e Barcellona

La Juventus torna a vincere. La ricerca di continuità della formazione bianconera passa anche per il successo contro l’Empoli, il secondo consecutivo per Allegri, cosa mai accaduta quest’anno.

Ora però servirà il tris contro il Benfica per provare a tenere accesa la piccolissima speranza di andare avanti in Champions League.

Tra gli artefici dell’inizio di rinascita juventina c’è sicuramente uno dei calciatori più graditi al tecnico toscano: Adrien Rabiot. Il francese si è scoperto anche bomber come dimostra la doppietta contro l’Empoli che porta a quattro il suo bottino di reti stagionali, considerati anche i due gol in Champions. In scadenza di contratto a fine stagione e in possesso di un ingaggio molto elevato, l’ex Paris Saint-Germain non conosce ancora il suo futuro. Con Allegri ancora a Torino, la conferma potrebbe essere una priorità per la Juventus, anche se ci sarebbe da trattare poi sulle cifre. Dovesse, invece, andare via il tecnico, allora per Rabiot potrebbe essere necessario preparare le valigie e cercare una nuova squadra.

Calciomercato Juventus, doppia pretendente per Rabiot

Da questo punto di vista di club interessati non ne mancano. La Premier League, ad esempio, è un campionato dove il nome di Rabiot piace non poco, così come piace al Paris Saint-Germain che vorrebbe riprenderselo gratis. Ma ora torna in scena anche la Liga, stando a quanto riportato da les-transferts.com’. Due le società spagnole che sono pronte a partire all’assalto del centrocampista transalpino.

Si tratta di Atletico Madrid e Barcellona. I blaugrana avevano già mostrato interesse per Rabiot prima del suo sbarco a Torino, arrivando ad un passo dall’accordo. Ora il ritorno di fiamma con la strategia del presidente Laporta che sta puntando molto sui parametri zero. Un piano che dovrà vedersela però anche con la voglia dell’Atletico di inserire Rabiot nel proprio centrocampo. Con la Juventus però che non è ancora tagliata fuori. Il futuro del francese si deciderà nelle prossime settimane e molto dipenderà (per i bianconeri) anche da quello di Allegri.