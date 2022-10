Occasione da cogliere al volo: la Juventus anticipa Marotta

La Juventus risale la china in campionato ed è all’ultima spiaggia in Champions League nell’incontro con il Benfica. Ma a tenere banco è anche il mercato in casa bianconera

La Juventus prova a risalire al china dopo il disastroso inizio di stagione, con i successi contro Torino ed Empoli che hanno dato nuova linfa all’ambiente bianconero.

Massimiliano Allegri adesso sorride ed è atteso dal decisivo test di martedì sera a Lisbona contro il Benfica, ultima spiaggia per la ‘Vecchia Signora’ per tenere in vita ancora una fiammella di speranza per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Alla Juve serviranno soltanto i tre punti e rimandare così ogni discorso nell’ultima giornata del girone con il Paris Saint-Germain. Intanto Allegri appunta la crescita della sua squadra, trascinata da un ottimo Rabiot nell’ultimo incrocio con l’Empoli.

Il centrocampista francese è in scadenza a giugno con la Juve e non è da scartare l’ipotesi di un rinnovo con permanenza a Torino dell’ex PSG, coccolato in conferenza stampa dallo stesso allenatore livornese. Al termine della stagione scadrà anche il contratto di Alex Sandro, riciclato da braccetto della difesa a tre nelle ultime uscite della formazione bianconera. A differenza di Rabiot, un prolungamento del brasiliano appare però molto difficile ed è da escludere in questo momento viste le prestazioni non all’altezza del giocatore nella stagione in corso. La dirigenza della Continassa è perciò a caccia di una valida alternativa nel settore sinistro del campo e sta setacciando il mercato per rinforzare quel reparto.

Calciomercato Juventus, Grimaldo osservato speciale

Sono soprattutto due i nomi a stuzzicare il Ds Cherubini per il binario mancino della Juventus, in particolare in vista della prossima stagione. Complicato infatti un assalto già a gennaio, in riferimento soprattutto a Grimaldo, da tempo nei radar della ‘Vecchia Signora’ e in scadenza contrattuale a giugno con il Benfica. L’occasione di prelevarlo a parametro zero è ghiotta, con la dirigenza juventina che osserverà molto attentamente la prestazione del laterale spagnolo nel match di martedì sera dopo averlo visto dal vivo già varie volte. Oltre all’ex Barcellona sotto osservazione nel ruolo per la Juve rimane anche Pedraza, che sta continuando a mettersi in mostra con la maglia del Villarreal. Per entrambi ci sarà da superare la concorrenza dell’Inter, con l’ex Marotta anche lui a caccia di un esterno sinistro in caso d’addio di Gosens.