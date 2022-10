Allegri lo esalta, che assist per il futuro: “Ha un motore diverso”

La Juventus travolge l’Empoli per 4-0 nel match dell’Allianz Stadium: le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri

Convincente vittoria della Juventus all’Allianz Stadium contro l’Empoli. Kean, McKennie e la doppietta di uno strepitoso Rabiot hanno travolto la formazione allenata da Zanetti.

Massimiliano Allegri sorride grazie alla seconda vittoria consecutiva dopo il derby con il Torino di sabato scorso. L’analisi in conferenza stampa dell’allenatore bianconero: “Abbiamo finito in crescendo e questo è un bel segnale, non solo sul piano fisico. Stasera era importante vincere, in campionato siamo indietro e purtroppo bisogna rincorrere. Martedì in Champions sarà fondamentale per due motivi: uno perché non siamo ancora fuori, due perché non siamo neanche in Europa League. Possiamo andare in casa del Benfica e ribaltare il risultato, dobbiamo essere fiduciosi”.

DIVENTARE SQUADRA – “Siamo soltanto all’inizio, è solo il secondo passo. Ci stiamo avvicinando al concetto di essere squadra, lo si vede soprattutto da come difendiamo. Adesso giochiamo le partite in modo diverso, nella compattezza e nella capacità di avere equilibrio che ci permettono di sviluppare la partita durante l’arco dei 90 minuti”.

KOSTIC – “Sta migliorando di gara in gara, viene da un campionato straniero che è completamente diverso rispetto al nostro. Adesso conosce meglio i compagni, l’ambiente e ha più fiducia. Se Kostic impara, ma imparerà sicuramente, un giorno potrà anche fare il terzino. Ma complessivamente tutti stanno rispondendo bene”.

Juventus-Empoli, Allegri incensa Rabiot e non solo: “Bel segnale dall’attacco”

Allegri risponde successivamente alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sulle prestazioni di Kean e Rabiot, stasera grandi protagonisti della contesa: “Moise ha fatto una bella prestazione, è in un buon momento e stasera ha fatto bene. Poteva fare anche qualche altro gol, soprattutto nel primo tempo. Ha giocato anche bene tecnicamente. E’ un bel segnale avere Vlahovic, Milik e Kean che a turno fanno gol. Anche Milik è entrato bene e poteva segnare: avere un reparto d’attacco così dà fiducia e ti fa stare più sereno. Rabiot imprenscindibile? Ha ancora margini di miglioramento sul piano tecnico. Adesso ha più fiducia e gioca più in verticale e in diagonale, anche se sotto questo aspetto può ancora migliorare tanto. Ha un motore diverso rispetto agli altri”. Parole che sanno di assist per il rinnovo del centrocampista francese, in scadenza di contratto a fine stagione con la ‘Vecchia Signora’.