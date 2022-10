Infortunio al ginocchio, ora l’Inter trema

Il futuro di Skriniar torna ad essere in bilico: l’infortunio riapre la pista che può portarlo lontano dall’Inter

Il ginocchio fa crack e l’Inter ora trema. Basta un infortunio a sconvolgere piani e obbligare a cambiare tutti i programmi. Se ne è accorta la società nerazzurra che ha passato l’estate gioendo per il ritorno di Lukaku per poi doverne fare a meno a lungo.

Stop lungo potrebbe essere anche quello che toccherà a Raphael Varane. Una vera tegola quella tocca in sorte al difensore francese del Manchester United. L’ex Real Madrid intorno al sessantesimo della sfida con il Chelsea si è fatto male in uno scontro con Aubameyang. Problema al ginocchio destro e uscita dal campo in lacrime, un po’ per il dolore e molto per la paura di dover perdere i Mondiali. Il centrale si sottoporrà ora ai rituali accertamenti ma se le cose dovessero mettersi male, con uno stop di diverso tempo, i Red Devils potrebbero essere costretti a tornare sul mercato per dare più alternative a ten Hag nel pacchetto arretrato.

Se l’infortunio di Varane dovesse togliere il centrale francese dai giochi per diverso tempo, il Manchester United potrebbe bussare nuovamente alla porta dell’Inter per Milan Skriniar. La situazione del centrale slovacco è ormai nota a tutti: in scadenza di contratto a fine stagione, la trattativa per il rinnovo non è, al momento, decollata. Un addio a zero a giugno è tutt’altro che improbabile e di club interessati, a partire dal Psg, non mancano.

Calciomercato Inter, assalto a Skriniar dallo United

Il Manchester United potrebbe però provare a giocare di anticipo e cercare di acquistare Skriniar già a gennaio per sopperire all’eventuale lunga assenza di Varane. Una idea che dovrebbe poi fare i conti con la posizione dell’Inter che non è intenzionata a privarsi a stagione in corso di uno dei suoi pilastri.

Come sempre tutto però dipenderà dall’eventuale proposta messa sul piatto dai ‘Red Devils’. Una offerta realmente importante per un calciatore a fine contratto potrebbe spingere la società nerazzurra a rivedere i propri piani, anche se servirebbe poi andare subito alla ricerca di un sostituto di pari livello.