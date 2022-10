Italia al Mondiale: pressing per escludere l’Iran e decisione FIFA

Non si placano le polemiche a poche settimane dall’inizio del Mondiale in Qatar. Il ripescaggio dell’Italia resta in ballo e il pressing sta aumentando

Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta e vi risparmiamo il seguito: l’inno azzurro, i calciatori stonati e le gambe che tremano, immagini che amiamo e che bloccano un Paese intero, se la Nazionale sta per giocare al Mondiale o agli Europei.

L’ultima volta ci è andata benissimo nella competizione continentale, ma poi il gruppo di Roberto Mancini non è riuscito a qualificarsi per il Qatar, per la seconda volta di fila. Dopo il ko contro la Macedonia del Nord, rabbia e delusione hanno preso il sopravvento, ma anche un certo senso di impotenza per un’Italia che a star fuori dal novero delle migliori non c’era proprio abituata. A più riprese, si è parlato di possibili ripescaggi, del fatto che non fosse ancora finita, ma più che una speranza di noi italiani che non riescono a rassegnarsi, è un dato di fatto che a sbagliare siano stati altri. Il caso Iran è tenuto fortemente in considerazione dalla FIFA che presto dovrà decidere sulla questione. Ricostruiamo le ultime tappe della vicenda e le novità a riguardo.

Le ultime sul possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale

Nella giornata di ieri, è giunta notizia della mancata presentazione delle divise per il Mondiale proprio da parte dell’Iran. Nuove ombre sulla Nazionale, sotto la lente d’ingrandimento per la violazione dei diritti umani, in particolare quelli delle donne. In molti fremono, pensando che un’eventuale esclusione dell’Iran potrebbe aprire le porte proprio agli azzurri per il ripescaggio. In realtà, secondo quanto riporta oggi ‘La Stampa’, sono in aumento le pressioni per escludere la Nazionale asiatica dal Mondiale, ma la FIFA per ora non ha in agenda la questione. Inoltre, alla Figc non è arrivata nessuna comunicazione sul possibile ripescaggio dell’Italia. Il tutto andrà monitorato fino alla fine e con possibili svolte improvvise, ma per ora, a poche settimane dal via, non si è sbloccato nulla in tal senso. E anche l’ipotesi di una wild card per gli azzurri non sta avendo alcun seguito.