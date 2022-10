PAGELLE E TABELLINO MILAN-MONZA 4-1 | Origi-Diaz straripanti, De Ketelaere non si accende

Pagelle e tabellino del match di Serie A, valevole per l’undicesima giornata, tra i rossoneri e i biancorossi

Il Milan cala il poker contro il Monza. I rossoneri di Stefano Pioli battono facilmente il Monza. Protagonisti Brahim Diaz e Divock Origi.

Non convince Charles De Ketelaere, che sbaglia un gol nel finale.

Ecco i voti:

MILAN

Tatarusanu 6 – E’ attento nel primo tempo quando dice no al tiro da fuori di Sensi e al colpo di testa ravvicinato di Augusto. Dai suoi piedi nasce il gol dell’1 a 0. Il voto si abbassa di tanto per via del gol su punizione, in cui non è perfetto.

Dest 6 – Ha qualità e finalmente si vede. Mette in difficoltà il Monza, duettando bene con i compagni, ed entrando dentro al campo, come piace a Pioli. Dal 45′ Kalulu 6 – La solita prova di Pierre Kalulu. Fa bene, non permettendo al Monza di affondare sulla destra come era successo nel primo tempo.

Kjaer 6,5 – Aggressivo fin dal primo minuto fa capire ai suoi avversari che sarà complicato saltarlo. Non va mai in difficoltà. Partita positiva per il danese dopo l’infortunio. Dal 61′ Gabbia 6 – Regge l’urto con il Monza in pressione.

Tomori 6,5 – Buona prova per il centrale inglese che non va mai in affanno.

Hernandez 7 – Tanti scambi belli con Ante Rebic. Dietro è sempre più una garanzia. Nel finale arriva l’assist per Leao.

Bennacer 6,5 – L’algerino è protagonista con la sua solita personalità. Fa bene le due fasi, dando sempre una mano ai compagni.

Pobega 6 – Pochi spunti in avanti. In fase di copertura è attento, anche se sbaglia qualche passaggio di troppo.

Messias 6 – Nel primo tempo fatica a dare una mano in copertura, perdendosi spesso Augusto, un avanti fa davvero poco. Decisamente meglio nella ripresa quando partecipa al gol del momentaneo 3 a 0.

Diaz 7,5 – Illumina San Siro con due gol d’alta scuola. Un vero dieci anche nello sfornare assist. Utile anche in copertura. Dal 52′ De Ketelaere 5,5 – Non riesce ad accendere la luce nonostante la partita non sia certo difficile. Nel finale manca l’impatto col pallone non trovando il gol.

Rebic 5,5 – Si mette in mostra giocando con Theo Hernandez. In determinate circostanze è spesso impreciso. Lo è soprattutto ad inizio ripresa quando tira in faccia a Di Gregorio un pallone da mettere in rete. Dal 61′ Leao 6,5 – Partita al piccolo trotto per il portoghese che riesce comunque a trovare il gol, su assist di Hernandez.

Origi 7,5 – Ha tanta voglia di far vedere a tutti di che pasta è fatto. Fa valere il suo strapotere fisico e la sua velocità, mandando in tilt i difensori del Monza. Serve l’assist per il secondo gol di Diaz e trova la sua prima rete, con un bolide all’incrocio dei pali. Dal 78′ Vranckx s.v.

All. Pioli 7 – Rivoluziona la squadra ma ottiene risposte da tutti, soprattutto da Divock Origi. Ora serve far esplodere Charles De Ketelaere.

MONZA

Di Gregorio 5,5 – Non sempre perfetto con i piedi, in occasione del primo gol sembra poter far meglio.

Antov 4 – Palladino lo propone titolare, un po’ a sorpresa, e lui delude, andando sempre in affanno. Chiude malissimo la sua partita, pasticciando e regalando il gol del 4 a 1.

Marí 5 – Qualche buon intervento di testa e nulla più. Meglio nella ripresa ma è colpevole come il resto della retroguardia brianzola.

Caldirola 4,5 – E’ il centrale che più va in difficoltà nel corso del primo. Fatica a tenere Origi, che spesso va dalla sua parte. Dal 54′ Carboni 5 – E’ una serata complicata per la difesa brianzola, affonda pure lui.

Ciurria 5 – Mai davvero pericoloso in avanti. Dietro non riesce ad aiutare Antov.

Barberis 5 – Non riesce a dettare i tempi, andando in affanno quando il Milan pressa alto. Dal 45′ Ranocchia 7 – Trova un gol su punizione con la complicità di Tatarusanu, che riaccende la partita. Mostra personalità credendoci fino alla fine.

Sensi 5,5 – Ha una qualità superiore ai suoi compagni e si vede. Soffre l’aggressività del Milan ma ci prova, scaldano i guanti di Tatarusanu nel primo tempo. Si spegne nella ripresa. Dal 67′ Bondo s.v.

Carlos Augusto 5,5 – Va vicinissimo al gol nel primo tempo con un colpo di testa ravvicinato. Nella ripresa è meno incisivo.

Pessina 5,5 – Dopo un primo tempo in cui fatica a trovare la posizione, si accende nel finale di gara quando ha più spazio.

Caprari 4,5 – Partita anonima per l’ex attaccante del Verona, che non riesce a rendersi pericoloso. Dal 67′ Gytkjær 5,5 – Il suo apporto non si vede

Mota Carvalho 5 – Il centravanti si muove tanto, dimostrando anche di avere una buona qualità ma fa davvero poco per mettersi in mostra. Dal 54′ Petagna 5,5 – Qualche buona sponda e nulla più

All. Palladino 5 – Nel primo tempo il suo Monza è davvero troppo passivo. Nella ripresa fa i giusti cambi ma è tardi

Marinelli 5 – Sembra eccessiva l’ammonizione ad Origi nel primo tempo. Manca qualche giallo ai giocatori del Monza.

TABELLINO

MILAN-MONZA 4-1

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Dest, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Pobega; Messias, Díaz, Rebić; Origi. A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Krunić, Tonali, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Leão. All.: Pioli.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Antov, Marí, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. A disp.: Cragno, Sorrentino; Birindelli, Carboni, Donati, Marlon, Marrone; Bondo, Colpani, Machin, Ranocchia, Valoti; D’Alessandro, Gytkjær, Petagna, Vignato. All.: Palladino.

AMMONITI: 30′ Origi (M), 71′ Bondo (Mo)

ESPULSI

GOL: 17′ e 41′ Brahim Diaz, 64′ Origi, 70′ Ranocchia, 84′ Leao

Arbitro: Marinelli di Tivoli.