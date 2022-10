Via dal Milan a titolo definitivo: “Da terza categoria”

Milan in campo nel derby con il Monza, prestazione rivedibile di uno dei giocatori di Pioli: tifosi inferociti

Una gara non banale, quella di questo sabato alle 18 in Serie A. Il primo derby in massima serie tra Milan e Monza, una gara dai significati molto particolari, in cui c’è anche il ‘ritorno’ a San Siro di Berlusconi e Galliani, due che però non potranno mai essere avversari per i rossoneri.

C’è anche il campo oltre ai sentimenti, ovviamente, ed è una gara cruciale per entrambe. Il Milan si lancia nella volata verso la lunga pausa per il Mondiale e da oggi potrebbe provare ad approfittare di un calendario migliore rispetto alle altre contendenti per l’alta classifica, impegnate in questa fase in vari scontri diretti. Il Monza, che con Palladino in panchina ha accelerato, vuole provare a mantenere il margine che si è creato sulla zona retrocessione e regalarsi un risultato di prestigio. Gara che i rossoneri mettono subito in discesa grazie a una percussione di Brahim Diaz, conclusa con un tocco geniale per rubare il tempo alla difesa, ma i brianzoli non ci stanno e mettono paura in almeno due occasioni a Tatarusanu. Dopo il raddoppio, ancora dello spagnolo, con uno splendido diagonale, gli uomini di Pioli sembrano poter controllare ma devono fare attenzione alle folate avversarie. Tra i rossoneri, comunque, non tutti si stanno esprimendo su ottimi livelli. Uno in particolare, è il bersaglio dei commenti inferociti dei tifosi sui social.

Milan, disastro Messias: “Ma non lo possiamo cedere al Monza?”

Junior Messias si da’ da fare, ma con decisamente poco costrutto e con tanti errori. Il ritorno in campo del brasiliano dopo l’infortunio non viene salutato esattamente con entusiasmo dai supporters del Diavolo. Le tante imprecisioni del giocatore schierato da Pioli sulla fascia destra, nel terzetto offensivo alle spalle di Origi, vengono commentate in maniera caustica e impietosa. “Tecnica da terza categoria”, secondo qualcuno, e c’è addirittura chi si chiede se non sia il caso di cederlo ai ‘cugini’ brianzoli nel mercato di gennaio. Ecco i post più velenosi nei suoi confronti

Messias ha la tecnica di base di un giocatore di 3a categoria — Fodé Sballo-BinLaden (@sballobinladen) October 22, 2022

4:30 messias è già da sostituire — JUNGDALISMO (@lamammadilukaku) October 22, 2022

Vattene via Messias — Milanista Medio risorto (@MMrisorto) October 22, 2022

Messias… ma perché è tornato — 19.🏆🇮🇹🧚‍♂️ (@ale_taia) October 22, 2022

Mamma mia Messias ragazzi io veramente non so più come definirlo — Federico obiettivo quarto posto (@FedericoSaltato) October 22, 2022