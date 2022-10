Milan, c’è la ‘benedizione’ di Galliani: “Sta facendo molto bene”

Nel pre-partita di San Siro, l’amministratore delegato del Monza è apparso visibilmente commosso per l’importanza del match

Dopo aver trascorso 31 anni della sua vita da dirigente del Milan, Adriano Galliani questo pomeriggio torna per la prima volta da avversario a San Siro per il match del suo Monza contro i rossoneri.

Una partita nella quale sarà impossibile per l’ad brianzolo, come ammesso dallo stesso dirigente durante il pre-partita ai microfoni di ‘Dazn’: “Mi sto allenando da parecchi giorni, spero di riuscire a non muovere un muscolo, spero di farcela. Sono le due squadre della mia vita, oggi va bene così”.

Un passato che rimane vivo nei suoi occhi quello rossonero, nonostante l’esaltante esperienza che da quattro anni a questa parta sta vivendo con il Monza: “31 anni qua non si possono dimenticare, stavamo proprio bene insieme. Il sogno della mia vita che si realizza, oggi il risultato non mi interessa. Pensare di aver portato grazie a Berlusconi il Monza a giocare a San Siro è qualcosa di pazzesco”.

Milan-Monza, Galliani promuove Maldini: “Da dirigente sta facendo molto bene”

Nei minuti che precedono la sfida in programma alle 18.00, Galliani ha subito vissuto emozioni molto forti nel rivedere alcuni grandi amici di grande spessore come Paolo Maldini: “Ho già pianto abbracciando Paolo, tanti anni insieme, io, Ariedo Braida e Paolo. La vita è proprio strana, la cosa pazzesca è che Paolo è un 68′ e quando siamo arrivati noi nell’86’ lui era già titolare da un anno nel Milan. Paolo è la storia e la leggenda del Milan, unica squadra in Europa ad avere padre e figlio capitani a vincere la Coppa dei Campioni a 40 anni di distanza. E’ la storia del Milan, sta facendo molto bene da dirigente”.

Infine, l’ad del Monza ha riassunto con un breve pensiero quanto il match di questo pomeriggio significhi per lui a livello personale: “Quella di oggi non è una partita di calcio, mi sta passando avanti tutta la mia vita, col Milan non può essere una partita di calcio per me. Non so descrivere con le parole le emozioni che provo dentro”.