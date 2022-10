Pioli vince e scommette su De Ketelaere: “E’ deluso ma presto succederà”

Le dichiarazioni del mister rossonero in conferenza stampa dopo il fischio finale della sfida di San Siro

Il Milan vince e convince. Il Monza va ko con un pesante 4 a 1. Bene le prestazioni di Brahim Diaz e Divock Origi.

Stefano Pioli non può che essere soddisfatto della prova della sua squadra ma c’è da fare i conti, ancora una volta, con gli infortuni: “Sono soddisfatto della prestazione anche se la partita non è stata facile – afferma il mister dei rossoneri in conferenza stampa – Abbiamo fatto bene dietro ma si può far meglio. Sono preoccupato, è normale, anche se sembrano cose lievi. Martedì è una partita importante e spero di avere più giocatori a disposizione”.

Impossibile non parlare delle prestazioni di Brahim Diaz e Charles De Ketelaere. Lo spagnolo ha trascinato il Milan, il belga, invece, ha faticato anche stasera: “Sono qui per aiutare i miei giocatori ma poi devono fare molto loro – prosegue Pioli -. Entrambi vogliono dimostrare tanto ma bisogna rispettare i tempi di crescita di Charles. E’ chiaro che De Ketelaere sia deluso e che sia giù di morale. Ha avuto quella mezza occasione, ma non era facile. Ha tutte le qualità che ci aspettavamo e presto arriveranno le prestazioni che vogliamo”.

Milan-Monza, Pioli: “Ecco cosa non mi è piaciuto”

Un aspetto positivo e un altro negativo nel match – “La squadra è partita bene, sfruttando subito delle situazioni che avevamo preparato – prosegue Pioli -. Siamo stati bravi a colpire il Monza. Cosa non ti è piaciuto? Nel secondo tempo bisogna palleggiare meglio, gestendo la palla, questo dovevamo farlo meglio”.

Thiaw fuori – “Ho scelto Gabbia, pensando di fare la migliore scelta per la squadra”.

Origi vs Giroud – “Sono contentissimo di avere entrambi. Sono contentissimo per Divock che è riuscito a dimostrare il suo valore. Hanno caratteristiche diverse e sceglierò di volta in volta”.