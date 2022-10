HIGHLIGHTS | Mazzocchi mette k.o. lo Spezia, Salernitana in top 10

Vittoria importantissima nello scontro diretto dell’Arechi per la formazione di Davide Nicola che vola in classifica

In un pomeriggio che si è aperto con l’ultimo saluto al mondo del calcio di un commosso Franck Ribery tra gli applausi di tutto lo stadio, la Salernitana ha tributato il campione francese come meglio non poteva. Contro lo Spezia, infatti, è bastata la splendida rete ‘alla Ribery’ di Pasquale Mazzocchi per conquistare i tre punti in classifica.

Un successo che consente alla formazione di Davide Nicola di volare in alto in classifica e passare nella parte sinistra del tabellone. In questo momento, infatti, i granata si ritrovano al nono posto con un punto di vantaggio rispetto al Sassuolo, a distanza di sicurezza rispetto alla zona retrocessione distante ora otto lunghezze.

Dopo le voci delle scorse settimane su un possibile esonero, il tecnico della Salernitana è stato abile a lavorare in silenzio riuscendo nelle ultime giornate a trovare prima la vittoria contro il Verona e poi, dopo aver perso la scorsa settimana a San Siro per 2-0 contro l’Inter, a centrare un altro successo quest’oggi sempre in uno scontro diretto.

Salernitana-Spezia 1-0, decide la perla di Mazzocchi

A spezzare l’equilibrio di un primo tempo in cui entrambe le squadre avevano create diverse chance da gol, è servita ad inizio ripresa una prodezza da fuori area di Pasquale Mazzocchi. Su una splendida giocata col tacco di Bonazzoli a liberare a destra Candreva, sugli sviluppi del cross l’esterno della Salernitana si è avventato al limite calciando col destro per una traiettoria a giro imparabile sotto l’incrocio dei pali.

Salernitana che, rinvigorita dalla rete del vantaggio, ha tentato più volte di mettere al sicuro il risultato, sfruttando anche la freschezza di Piatek subentrato solo nella ripresa. Le tante opportunità sciupate, però, per poco non hanno consentito allo Spezia di riacciuffare in extremis il pareggio, solamente sfiorato invece all’88’ dopo una combinazione nello stretto che ha favorito il tiro ravvicinato di Nzola, finito di pochi centimetri sopra la traversa.

Dopo 10′ di recupero il triplice fischio ha infine certificato la vittoria della Salernitana per 1-0 sullo Spezia. A breve gli highlights di Salernitana-Spezia.

SALERNITANA-SPEZIA 1-0: 48′ Mazzocchi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 26 punti; Atalanta 24; Milan 23; Roma 22; Lazio e Udinese 21; Juventus* 19; Inter 18; Salernitana* 13; Sassuolo 12; Empoli* e Torino 11; Monza 10; Fiorentina 10; Spezia* 9; Lecce 8; Bologna 7; Verona 5; Cremonese 4; Sampdoria 2.

*Una partita in più