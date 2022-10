Inter in dieci: “Non lo auguro nemmeno al Milan”

L’Inter non sta avendo troppe difficoltà con la Fiorentina ma c’è chi nella squadra di Inzaghi non convince: “Imbarazzante”

Dopo appena venti minuti di gioco l‘Inter ha già messo in discena il match: Barella prima, Lautaro poi hanno dato il doppio vantaggio ai nerazzurri con Cabral che su calcio di rigore ha accorciato le distanze.

Una partita che la squadra di Inzaghi ha controllato con facilità fino al fallo di Dimarco su Bonaventura. Il gol di Cabral ha acceso il match e si è alzato anche il livello di tensione con diversi episodi controversi e grande nervosismo sul terreno di gioco. A parte ciò c’è un calciatore dell’Inter che sembra essere completamente fuori dall’incontro. Almeno è questo il parere dei tifosi su Twitter che lo hanno ‘eletto’ come peggiore in campo: Correa.

Fiorentina-Inter, bocciatura per Correa

Schierato dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez, l’argentino non ha inciso nei primi 45 minuti. Un tempo senza guizzi, senza spunti e senza dare il proprio contributo alla squadra. L’emblema della sua prestazione è nel commento di un tifoso che esalta Lautaro Martinez non per il gol realizzato ma per non aver passato la palla al connazionale.

Uno dei commenti più ‘teneri’ nei confronti di Correa che ha fatto letteralmente infuriare il popolo dei social. “Imbarazzante” scriver un utente su Twitter ed un altro la butta sul ridire: “Correa non lo auguro nemmeno al Milan“. E tra ironia e giudizio inappellabili (“di uno scarso inaudito”), l’ex Lazio non viene risparmiato quasi da nessuno.

Ecco alcuni tweet, tra quelli riferibili, sulla prestazione di Correa:

ma correa era a cena a gubbio per caso? — gio; 💜 (@exrthlingoddity) October 22, 2022

È di uno scarso inaudito! Sempre a chiudersi in mezzo ai difensori avversari e creare affollamento nelle ripartenze.#Correa non è un giocatore di pallone.#FiorentinaInter pic.twitter.com/cvu5aLaoC5 — DrScana (@Gvarius) October 22, 2022

Menomale non l'ha passata a Correa.. — Inter 🐍 (@Amala1908__) October 22, 2022

correa non lo auguro nemmeno al milan — 🤠 (@incognivalse) October 22, 2022

Ma Correa è in campo? — V. (@_userv) October 22, 2022

Correa da la sensazione di essere un pesce fuor d'acqua#fiorentinainter — Farris (@CapitanFarris) October 22, 2022

Correa manco in 3ª categoria #FIOINT — Mark (@cipollaus) October 22, 2022

Cmq come al solito giochiamo in 10…Correa un fantasma… — Alberto interista (@AlbertoLeone79) October 22, 2022

#Correa rimane un mistero insondabile e comunque sempre troppo caro per la resa finora. — reAgente Segreto (@R0bb0ne) October 22, 2022

Imbarazzante #Correa! Si gioca in 10….. — Salvatore Camiolo (@TotiCamiolo) October 22, 2022