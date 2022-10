DIRETTA Serie A, Fiorentina-Inter: formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano e l’Inter di Inzaghi in tempo reale

L’Inter fa visita alla Fiorentina nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che in settimana saranno impegnate rispettivamente in Champions e in Conference League, che sarà diretta da Valeri della sezione di Roma 2.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, ancora senza Lukaku e Brozovic, hanno bisogno di un’altra vittoria dopo le due consecutive ottenute contro il Sassuolo e la Salernitana per dimostrare di essere usciti definitivamente dalla crisi e cominciare a risalire la classifica. Tre punti fondamentali per riprendere Lazio e Udinese – impegnate domani – al quinto posto. Dall’altro i viola di Vincenzo Italiano devono trovare un successo di prestigio per invertire la rotta dopo aver raccolto un solo punto, lunedì scorso a Lecce, negli ultimi tre turni che li hanno visto uscire battuti da Atalanta e Lazio per non rischiare di vivere una stagione anonima. Un anno fa, su questo stesso campo, l’Inter si impose in rimonta con il risultato di 3-1. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Artemi Franchi’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Kouame. All. Italiano

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Milan* 26 punti; Atalanta 24; Roma 22; Lazio e Udinese 21; Juventus* 19; Inter 18; Salernitana* 13; Sassuolo 12; Empoli* e Torino 11; Monza* 10; Fiorentina 10; Spezia* 9; Lecce 8; Bologna 7; Verona 5; Cremonese 4; Sampdoria 2.

*una partita in più