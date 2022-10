Calciomercato Milan, doppio assalto a Leao: 80 milioni di differenza

Top club pronti a fare follie per arrivare a Leao, si aggiunge un’altra big europea. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il nome di Leao è destinato a far parlare ancora a lungo anche in sede di calciomercato. La strada verso il rinnovo col Milan, infatti, è ancora lunga e tortuosa, e i top club sono già in agguato.

Negli scorsi giorni Massara si è espresso così: “Lo abbiamo aspettato, il merito della sua crescita è da attribuire anche all’allenatore e allo staff. Il rinnovo? Siamo fiduciosi, vogliamo consolidare questa crescita che ha avuto il ragazzo e stabilizzare la squadra per dare continuità ai massimi livelli e cercheremo di trovare una soluzione per continuare a lungo con Leao”. Parole che fanno eco a quelle di Paolo Maldini: “Leao ha una situazione difficile che deriva dal passaggio al Lille, questo lo sta condizionando molto e ha fatto sì che i nostri interlocutori spesso siano cambiati. Rafa però è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui. Rafa capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan, lo capisce e ce lo dice”.

“Ci sarà una trattativa ma noi sappiamo che i giocatori forti vanno pagati per il loro valore – dichiarato il dirigente rossonero – Se la squadra crescerà ancora, Leao avrà tutto per competere al massimo. Poi certo, non esiste un incedibile per tutte le squadre del mondo”. La dirigenza rossonera è ovviamente consapevole della possibilità di perdere il suo gioiello per l’assalto dei top club. L’ultimo è il Manchester United.

Calciomercato Milan, l’assalto del Manchester United per Leao

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Manchester United sarebbe pronte a fare follie per Leao e ad accontentare il Milan. Due le ipotesi per i ‘Red Devils’: il pagamento della clausola rescissoria da 150 milioni di euro, o un’offerta da 70 milioni da presentare al club rossonero in caso di fumata nera sul rinnovo. Il portoghese è in scadenza di contratto nel 2024 e, senza accordo per il prolungamento, potrebbe lasciare Milano nella prossima estate. Il Milan vuole evitare nuovi casi Donnarumma e Kessie.