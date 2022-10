Ritorno dopo il flop: Milan e Inter se lo contendono gratis

Zero minuti in campo finora per una pedina del Real Madrid di Carlo Ancelotti: Inter e Milan potrebbero approfittarne, ma ad una condizione

È un periodo alquanto concitato e ricco di tensione. Mancano diverse partite ancora prima della pausa per i Mondiali in Qatar, di conseguenza è necessario mantenere elevata la concentrazione sul campo. L’Inter, dal canto suo, ha bisogno di recuperare il terreno perso in Serie A, dopo un inizio di stagione tutt’altro che esaltante. Mister Simone Inzaghi, però, è riuscito – almeno per adesso – a riprendersi il suo gruppo e la fiducia nel mondo nerazzurro è aumentata notevolmente.

Merito, soprattutto, dei risultati ottenuti nella doppia sfida Champions col Barcellona, estremamente importanti anche da un punto di vista del morale della squadra. E non solo ovviamente, perché ora ai lombardi basterà vincere a San Siro contro il Viktoria Plzen per staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Più complicato, invece, il cammino europeo del Milan targato Stefano Pioli, a causa del doppio ko consecutivo subito per mano del Chelsea.

In tal senso, il ‘Diavolo’ dovrà necessariamente portarsi a casa i tre punti ai danni della Dinamo Zagabria e, successivamente, giocarsi il passaggio del turno col Salisburgo fra le mura amiche. Questo nel giro di un paio di settimane, che si preannunciano a dir poco infuocate. In tutto ciò, le dirigenze meneghine si ritagliano comunque dello spazio al fine di riflettere pure sui temi inerenti al fronte calciomercato.

Calciomercato Milan e Inter, possibile derby per Odriozola a zero

Con un occhio sempre attento alle possibili occasioni in giro per l’Europa. E qui entra in gioco Alvaro Odriozola, terzino ex Fiorentina di proprietà del Real Madrid. Il laterale spagnolo, classe ’95, non rientra nel progetto tecnico di Carlo Ancelotti, tant’è che finora ha collezionato zero minuti con i ‘Blancos’. L’allenatore lo aveva avvisato in estate, nonostante ciò il calciatore ha preferito comunque restare in quel di Madrid per giocarsi le sue carte.

Il destino, dunque, sembra segnato, con Odriozola che presenta – come riferisce ‘ElNational.cat’ – estimatori in Italia. In particolare, Inter e Milan potrebbero valutare concretamente l’acquisto in questione, riportando l’esterno in Serie A. A patto, però, che il Real accetti di svincolarlo e darlo via a parametro zero, considerando che la scadenza del contratto non è poi così lontana (giugno 2024). Chissà che la carriera di Odriozola non possa davvero proseguire in quel di Milano in futuro.