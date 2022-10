Dimissioni Ancelotti, ecco cos’è successo al Real Madrid

Momenti di tensione in casa Real Madrid, spunta lo spettro delle dimissioni di Carlo Ancelotti: ecco il motivo

Campione di Spagna e d’Europa in carica, Carlo Ancelotti vuole confermarsi con il Real Madrid anche in questa stagione. E l’abbrivio sembra piuttosto incoraggiante.

Il tecnico emiliano è partito alla grande in campionato, scattando in vetta alla classifica solitaria grazie alla vittoria con il Barcellona nel ‘Clasico’, e anche in Champions League si è già quasi assicurato il passaggio del turno. La gestione della rosa, come lo scorso anno, si sta rivelando ottimale. Il tecnico deve però, a sorpresa, fronteggiare una ‘fronda’ interna e sarebbe arrivato addirittura a minacciare a Florentino Perez le dimissioni.

Cristiano Ronaldo, Mendes spinge per il ritorno al Real Madrid: ma Ancelotti si mette di traverso

Il motivo starebbe nell’ipotesi del ritorno di Cristiano Ronaldo con i ‘Blancos’. CR7 è in rotta con il Manchester United, ha messo a segno soltanto due reti in questo avvio di stagione, una media decisamente lontana da quelle cui ci ha abituato negli anni. Per Ten Hag, è ormai una presenza non fondamentale, come dimostrato dalla panchina per 90 minuti contro il Tottenham. Che ha causato la reazione del giocatore e la successiva contromossa della società, che lo ha multato, lo ha tenuto fuori dai convocati per la gara odierna con il Chelsea e lo ha obbligato in questi giorni ad allenarsi da solo. L’allenatore dello United ha poi spiegato che intende ancora puntare su di lui e non tenerlo fuori sine die, ma i rapporti sono irrimediabilmente tesi e come già accaduto in estate Ronaldo torna nuovamente alla ricerca di una sistemazione dove riprendere a giocare da protagonista.

Jorge Mendes è già attivo per trovargli una nuova squadra, in particolare tra quelle che potrebbero assicurargli nuovamente il palcoscenico della Champions League, di cui sente la mancanza, ma le mosse del suo agente per ora non stanno sortendo risultati. Anzi, per ora il portoghese e il suo agente stanno trovando solo porte chiuse. Anche al Real Madrid, lì dove secondo ‘Elnacional.cat’ Mendes starebbe provando a riportare il suo assistito. Florentino Perez sarebbe anche tentato dalla proposta, ma Ancelotti, per l’appunto, non sarebbe d’accordo. L’allenatore madridista vorrebbe preservare la sua squadra dall’ingresso in spogliatoio di una personalità accentratrice come quella di CR7. Una posizione molto chiara, e del resto i risultati recenti del Real, nonché il rendimento degli ultimi tempi di Ronaldo stesso, sembrerebbero dargli ragione.