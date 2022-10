Lukaku furioso: risposta choc dopo le false accuse

Romelu Lukaku non riesce a uscire dal tunnel dell’infortunio, ma oggi il bomber si è infuriato dopo le false accuse che sono circolate sul suo conto

L’Inter sta cercando la risalita in classifica, ma non è ancora riuscita ad avvicinarsi alla vetta, ora occupata dal Napoli.

I nerazzurri si troveranno di fronte l’ostacolo Fiorentina, su un campo per nulla facile, ma dovranno fare ancora a meno di Romelu Lukaku. Il bomber belga è fuori gioco praticamente da fine agosto, dopo che un infortunio muscolare l’ha costretto a stare lontano dai campi per 50 giorni circa. Ora il rientro è vicino e potrebbe realizzarsi nella partita decisiva in Champions League contro il Viktoria Plzen, almeno per uno spezzone. Intanto, però, sul suo conto sono circolate diverse voci e non solo sul calciomercato, dove alcuni hanno ipotizzato addirittura che l’Inter interrompesse il prestito a gennaio. Niente di tutto ciò, anzi Simone Inzaghi lo aspetta e lo desidera al centro del suo attacco, senza alcun dubbio. Dall’Inghilterra, però, continuano a speculare su Big Rom e questa volta l’hanno fatta davvero grossa.

Lukaku risponde alle false accuse: “Avete scelto la persona sbagliata”

Nelle ultime ore, infatti, il ‘Sun’ aveva pubblicato delle foto in cui si ipotizzava che Lukaku stesse fumando una sigaretta elettronica e puntando il dito contro la scarsa condizione fisica dell’attaccante belga. In un periodo in cui il bomber ha sofferto per la lontananza dal campo, lui che è sempre stato un professionista esemplare, non proprio la scelta migliore. L’attaccante di proprietà del Chelsea non l’ha presa proprio bene, anzi. Attraverso le sue storie Instagram, ha scelto di farsi sentire e pesantemente per smentire tutto e ‘minacciando’ il noto tabloid britannico: “The Sun, state giocando con la persona sbagliata, continuate fo*****mente a giocare. La mia gente vi contatterà molto presto”. Insomma, la polemica è servita e la risposta pubblica di Lukaku sgombera ogni dubbio sul comportamento del calciatore. Ora serve massima calma, perché Big Rom ha bisogno di tornare se stesso e l’Inter ha maledettamente bisogno del suo campione. E poi l’appuntamento contro il Viktoria Plzen non può proprio essere fallito.