L’Inter pesca in Serie A, il terzino conferma tutto

L’Inter e la Roma accostate a uno dei terzini più interessanti della Serie A: il diretto interessato non ha nascosto niente

In queste stagioni i terzini sinistri in Europa, e ovviamente in Serie A, sono diventati merce sempre più rara. Lo sanno benissimo le big del nostro campionato, in primis la Juventus che ormai da anni è alle prese con un Alex Sandro lontanissimo parente di quello visto col Porto. L’Inter invece ha perso Perisic e la fascia mancina non ha sostanzialmente ancora trovato padrone, visto che Gosens resta un rebus. Al tempo stesso, chi come il Milan ha invece il suo top player come Theo Hernandez, se lo tiene ben stretto.

In Serie A ci sono giovani che provano a emergere, vedi Cambiaso già acquistato dalla Juventus, o Parisi dell’Empoli che piace a Inter e Juve, o ancora Carlos Augusto del Monza. Il brasiliano ha conquistato la promozione con i brianzoli e ora è atteso dall’esordio in gare ufficiali nella San Siro rossonera per la sfida col Milan. “È difficile dire quello che proverò, non trovo molte parole. Sarà bellissimo, speriamo di fare bene, ho lavorato molto in questa settimana per presentarmi al meglio”, ha detto a ‘Tuttosport’. Carlos Augusto è stato accostato addirittura a Serginho da Adriano Galliani: “Forse in qualcosa ci assomigliamo, ma lui era molto più offensivo e veloce, era un grande giocatore ed è stato un piacere che mi abbia paragonato a lui”.

Carlos Augusto: “Inter e Roma? Rispondo così”

Carlos Augusto sfiderà a distanza Theo Hernandez, che ovviamente agirà sull’altra fascia: “È un modello, per me è il terzino sinistro più forte in Serie A, anzi in Europa. Io lo seguo molto, lo guardo con attenzione per cercare di imparare sempre qualcosa di nuovo, sarà un piacere affrontarlo. Mi permetta di mandargli un abbraccio, è bruttissimo quello che è capitato alla sua famiglia nei giorni scorsi”. Il terzino del Monza ha spiegato cosa ha dato in più Palladino: “Positività e fiducia in noi stessi. Avevamo bisogno di tirarci su e lui l’ha fatto con un grande lavoro nello spogliatoio. La vittoria sulla Juventus, poi, ha fatto il resto”.

E infine sul futuro, con le voci proprio su Roma e Inter: “Mi ha fatto piacere, significa che sto facendo un buon lavoro. Ovviamente ogni calciatore sogna di giocare in Nazionale e disputare la Champions. Ora però devo pensare al Monza e fare bene qui. Chissà, magari ce la farò proprio con il Monza ad arrivare a certi traguardi. Dove mi vedo tra due anni? In Nazionale e impegnato in una coppa europea, questi sono i miei sogni a breve termine”. Inter e Roma avvisate.