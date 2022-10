Ten Hag stregato dal big di Inzaghi: c’è già una data chiave

Inter ‘minacciata’ dal fortissimo interesse da parte del Manchester United per uno dei suoi gioielli in vetrina

E’ decisamente tornato il sereno sul cielo di Appieno Gentile dopo le inaspettate turbolenze di inizio stagione. Dopo aver ritrovato due successi di fila in campionato e aver ottenuto 4 punti in due incroci nel giro di otto giorni contro il Barcellona, Simone Inzaghi si sta finalmente godendo coi suoi ragazzi una settimana senza match per lavorare in tranquillità.

Quest’oggi, poi, è arrivata la migliore delle notizie che i tifosi dell’Inter aspettavano da tempo, perché Romelu Lukaku dopo quasi due mesi ha svolto una parte di allenamento in gruppo avvicinandosi al rientro definitivo in campo. Insomma, un momento magico che il tecnico nerazzurro spera di poter far durare il più a lungo possibile per arrivare alla sosta di metà novembre con qualche punto in meno di distanza rispetto al vertice della classifica.

A gennaio, poi, ripartirà tutto un nuovo campionato con certezze probabilmente diverse rispetto a quelle di questo inizio di stagione. Un mese in cui riaprirà il calciomercato in una sessione che per forza di cose verrà condizionata dal rendimento dei singoli nel Mondiale in Qatar. Per quanto riguarda l’Inter, il caso più spinoso rimane quello legato a Milan Skriniar, osservato speciale del Psg e in scadenza di contratto al termine dell’attuale stagione.

Calciomercato Inter, il Manchester United su Bastoni

Il centrale slovacco, però, non è l’unico tra i difensori nerazzurri ad avere parecchio mercato. Come rivelato da ‘fichajes.net’, anche Bastoni sarebbe tornato di moda in Premier League, dopo un vecchio interessamento di qualche anno fa ad opera del Manchester City di Pep Guardiola. Stavolta sarebbe invece lo United ad aver messo gli occhi addosso al difensore mancino.

Erik ten Hag, infatti, starebbe spingendo il club a preparare un’offensiva per strappare Bastoni all’Inter. L’obiettivo del tecnico olandese è quello di poter avere a disposizione il classe 1999 a partire dalla stagione 2023/24 ed è disposto dunque ad aspettare la prossima estate prima di lanciare un’offerta per avere il cartellino del giocatore.

Va aggiunto che la scorsa estate lo stesso ten Hag aveva convinto il Manchester United a spendere quasi 60 milioni di euro per avere dall’Ajax Lisandro Martinez, altro difensore mancino simile a Bastoni per caratteristiche. Inoltre, sarà anche molto complicato convincere l’Inter a lasciar partire il difensore, dopo averlo blindato dai sondaggi del Tottenham di Antonio Conte nei mesi scorsi.