Cristiano Ronaldo, la pazienza è finita: sbattuto fuori squadra

Fa discutere il gesto di ieri di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato anzitempo la panchina: reazione dura del Manchester United

E’ stata una serata importante, quella di ieri sera, per il Manchester United, che nel turno infrasettimanale di Premier League ha centrato un successo pesante contro il Tottenham. Il 2-0 firmato da Fred e Bruno Fernandes permette ai Red Devils di rilanciarsi nella corsa alla zona Champions: la classifica ora recita quinto posto a quota 19 punti, uno in meno del Chelsea quarto. Ma non sono stati solo sorrisi ad Old Trafford.

Cristiano Ronaldo, deluso per essere rimasto in panchina per tutto il match, si è allontanato dalla panchina prima della fine della gara e sui social è stato bersagliato. CR7 non ha mandato giù l’esclusione dalla sfida e torna a masticare amaro, dopo che l’assist in Europa League con l’Omonia Nicosia e la rete con l’Everton in campionato sembravano aver dato finalmente una scossa alla sua stagione. Il suo minutaggio parla chiaro, il tecnico Ten Hag, al netto delle parole al miele di queste ultime settimane in cui ha spiegato di volerlo gestire e di aspettare il suo miglior stato di forma, non lo ritiene indispensabile, e anche l’ambiente ormai sembra non tollerare più i suoi atteggiamenti. La possibile svolta in arrivo potrebbe sancire la rottura definitiva tra il portoghese e lo United.

Cristiano Ronaldo spalle al muro: la decisione di Ten Hag

Interpellato in merito ai microfoni di ‘Sky Sports’ ieri sera, al termine della partita, Ten Hag ha dichiarato che si sarebbe occupato il giorno dopo (oggi, ndr) della questione. E’ verosimile che avrà un colloquio con il giocatore al quale chiederà chiarimenti. Con scenari che potrebbero farsi ulteriormente tesi. Secondo ‘As’, Ronaldo non dovrebbe sfuggire, da parte della società, a una multa. Ma l’allenatore potrebbe anche decidere per un gesto ancora più forte e tenerlo fuori anche dal prossimo big match, quello di sabato contro il Chelsea, escludendolo dalla rosa dei convocati. Un gesto che se venisse messo in atto allontanerebbe ancor di più Ronaldo dai ‘Red Devils’, da vero e proprio separato in casa.