Coppa Italia, sarà Bologna-Lazio agli ottavi: ecco il quadro completo

È finita anche Bologna-Cagliari, ultima gara prima degli ottavi di finale di Coppa Italia: passano gli emiliani, tutti gli accoppiamenti

Si è chiusa quest’ultima serata all’insegna delle gare di Coppa Italia. Nel pomeriggio abbiamo assistito ad un match rocambolesco tra Cremonese e Modena, terminato sul punteggio di 4 a 2 in favore della squadra lombarda. Dopodiché, è andata in scena a Marassi la sfida infinita che ha visto affrontarsi faccia a faccia, fino allo stremo delle energie psicofisiche, Sampdoria e Ascoli.

Le due compagini in questione, dopo il pareggio nei tempi regolamentari e supplementari, sono arrivate fino all’ultimo step dei calci di rigore, ossia il confronto dei portieri. A vincerlo è stato Contini, il quale ha parato la conclusione finale dal dischetto di Guarna regalando il passaggio agli ottavi di finale ai blucerchiati. Infine, spazio al Dall’Ara per Bologna-Cagliari, con gli emiliani rossoblù che si sono guadagnati il biglietto per prendere parte allo step successivo. Partita senza colpi di scena ed azioni memorabili: decisiva l’autorete al minuto 69 della ripresa firmata Adam Obert. Da corner l’ex Lykogiannis la colpisce di testa e il pallone viene deviato nettamente dal difensore centrale dei sardi. Cambia proprio la traiettoria della sfera e Aresti può solo guardarla finire in rete.

Coppa Italia, ottavi di finale: da Monza-Juventus a Bologna-Lazio, tutti gli accoppiamenti

Successo meritato quello del Bologna, dimostratosi complessivamente superiore rispetto ai rivali cadetti. Il doppio duello in programma a gennaio, però, sarà certamente molto più impegnativo. Gli uomini guidati da mister Thiago Motta, infatti, dovranno provare ad avere la meglio sulla Lazio targata Maurizio Sarri. Avversario probabilmente fra i peggiori in assoluto, considerando il rendimento più che positivo della truppa biancoceleste. I capitolini, ad oggi, sono in gran forma e davvero temibili per chiunque.

Ma è chiaro che, dopo i Mondiali, molte cose potrebbero cambiare. Di conseguenza, nulla andrà dato per scontato. Ora, intanto, è doveroso godersi la vittoria, restando comunque concentrati sul prosieguo del cammino. Di seguito il tabellino di Bologna-Cagliari e tutti gli accoppiamenti degli ottavi di Coppa Italia.

Bologna-Cagliari 1-0: 69′ aut. Obert (C)

OTTAVI DI FINALE

Inter-Parma

Atalanta-Spezia

Monza-Juventus

Roma-Genoa

Napoli-Cremonese

Sampdoria-Fiorentina

Torino-Milan

Bologna-Lazio