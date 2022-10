Solo quarantasei minuti in campo: al Milan per il rilancio

Appena quarantotto minuti in stagione e la rottura conclamata con l’allenatore: il Milan pensa all’affare low cost in Serie A

Il Milan che aspetta il futuro di Leao, guarda anche a gennaio per rinforzare il proprio attacco.

Non che la squadra di Pioli non segni (ha comunque il terzo miglior attacco della Serie A), ma di certo il tecnico rossonero gradirebbe poter contare su qualche alternativa in più.

Finora la sfortuna ha colpito in maniera mirata i campioni d’Italia. Tra Ibrahimovic ancora fermo ai box, Origi che sta faticando a trovare la miglior condizione, i problemi fisici di Rebic e quelli di Saelemaekers e Junior Messias, trovare i quattro calciatori offensivi per il 4-2-3-1 di Pioli è stata spesso una impresa. Ecco allora che, al di là di quel che accadrà con il rinnovo di Leao, tra gennaio e la prossima estate sicuramente il reparto offensivo sarà potenziato.

Consapevole delle esigenze di bilancio, Maldini e Massara già si stanno muovendo alla ricerca di giovani promesse da fare esplodere o occasioni da cogliere a volo. Una potenziale potrebbe arrivare dalla Serie A ed è un calciatore che – al momento – ha fallito il passaggio in una big.

Calciomercato Milan, idea Boga per gennaio

Si tratta di Jeremie Boga che all’Atalanta non ha confermato le qualità messe in mostra al Sassuolo. Prima del trasferimento al Bergamo, il suo nome era accostato a tutte le big del nostro campionato, alla fine la Dea ha avuto la meglio ma i risultati non si sono visti. Così in questa stagione i minuti giocati finora sono stati appena quarantasei. Decisamente pochi per chi è il colpo più caro della storia del club lombardo (22 milioni).

Il feeling con Gasperini sembra non essere scattato e proprio l’allenatore ha utilizzato parole non certo al miele: “Per il suo momento occorre che si creino le condizioni in partita. Deve recuperare credibilità e può farlo solo con le prestazioni, quando ci sarà possibilità di farlo”. Parole che sanciscono una chiusura abbastanza netta verso l’esterno offensivo ivoriano. Il Milan potrebbe provare ad approfittare della situazione a gennaio, magari con un prestito. Boga arricchirebbe la batteria di esterni a disposizione di Pioli e potrebbe rappresentare un affare a costo ridotto per i rossoneri. Sempre che torni quello di Sassuolo.