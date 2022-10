Manchester United, UFFICIALE: Cristiano Ronaldo fuori squadra

Non giocherà nel weekend. E’ arrivata la comunicazione da parte della squadra dopo quanto successo ieri

Con una nota ufficiale da parte del club, è arrivato l’annuncio dell’esclusione per il match di sabato.

La notizia è stata data dal Manchester United, attraverso il proprio sito: Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla partita contro il Chelsea.

Cristiano Ronaldo – recita il comunicato ufficiale – non farà parte del gruppo dei convocati per la partita di Premier League di sabato contro il Chelsea. Il resto del gruppo si allenerà regolarmente.

Il comunicato non fa riferimento a infortuni o a scelte disciplinari ma appare evidente che sia una scelta che scaturisce da quanto successo nella serata di ieri.

Nel match che ha rilanciato le ambizioni in Premier League del Manchester United, con il successo contro il Tottenham di Antonio Conte, Cristiano Ronaldo è rimasto ancora una volta ai margini. Si è accomodato in panchina praticamente per tutta la partita.

Quando si è alzato, però, non è stato per entrare in campo ma per dirigersi negli spogliatoi, prima del fischio finale. Ieri, nel post gara, ten Hag ha voluto minimizzare l’accaduto per godersi pienamente l’importante successo ma aveva promesso che se ne sarebbe occupato.

Cristiano Ronaldo, dunque, ora è davvero ai margini del Manchester United e la separazione già a gennaio appare inevitabile.

Calciomercato, futuro Cristiano Ronaldo: Mendes a lavoro

Non c’è davvero spazio per CR7. Il campione portoghese sarà certamente protagonista di quello che verosimilmente sarà il suo ultimo Mondiale. Nel frattempo il suo agente, Jorge Mendes, continuerà a lavorare al suo futuro. Si muoverà per trovare una nuova squadra all’ex Juventus. In estate i tentativi non sono andati a buon fine. In Serie A è stato praticamente accostato a tutte le big italiane ma anche a Bayern, Psg, Chelsea e Sporting. Proprio il club portoghese potrebbe rappresentare la scelta più percorribile. Potrebbe davvero essere il momento giusto per far ritorno a casa, tranne che Ronaldo non decida di dire ad un trasferimento in America.