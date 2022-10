Un nuovo centrale per Allegri: deciso il colpo da 50 milioni

I numerosi problemi in difesa potrebbero riportare il club bianconero sul mercato già dal prossimo gennaio alla ricerca di nuovi innesti

Dopo Lazio e Atalanta, quella della Juventus in Serie A dopo dieci giornate di campionato si è posizionata al terzo posto come difesa meno bucata con 7 reti incassate. 7 come i gol subiti sempre dalla formazione bianconera in Champions League, ma in questo caso dopo aver disputato solamente 4 partite.

Evidentemente, l’assetto costruito da Massimiliano Allegri – sia per l’atteggiamento tattico della linea difensiva che per le caratteristiche dei singoli – è risultato poco efficace in campo europeo. L’infortunio di Bremer, che dovrà rimanere fuori per almeno altre due settimane, va a sommarsi alle difficoltà mostrate in questo inizio di stagione dagli altri tre difensori a disposizione: Bonucci, Rugani e Gatti. Ricordando che Danilo, tra i migliori bianconeri in questo avvio, può interpretare al meglio anche il ruolo di centrale.

Ad ogni modo, in vista di gennaio, la Juventus potrebbe riprendere un discorso solamente accennato la scorsa estate. Dopo aver strappato Bremer al Torino , infatti, il club bianconero aveva portato avanti dei sondaggi per altri difensori centrali come Milenkovic, Pau Torres e Badiashile per completare un reparto orfano dell’addio di una colonna degli ultimi anni come Giorgio Chiellini.

Calciomercato Juve, Pau Torres il colpo chiesto dai tifosi

Escludendo ora Milenkovic da questo ragionamento dopo il rinnovo siglato con la Fiorentina, nel sondaggio di Calciomercato.it questa mattina sono stati proposti alcuni profili già valutati in passato dalla Juventus come possibili innesti bianconeri per la finestra di gennaio.

Su Telegram è stato proprio Pau Torres il più votato dagli utenti con il 37% dei voti ricevuti. Centrale di piede mancino di proprietà del Villarreal quotato sui 50 milioni di euro, al fianco di Bremer potrebbe creare una coppia difensiva da far invidia a qualsiasi altra squadra. Alle spalle dello spagnolo si sono posizionati a pari merito con il 19% Igor della Fiorentina e N’Dicka dell’Eintracht Francoforte.

Ultimo posto per il classe 2001 Badiashile con il 14% delle preferenze, mentre l’opzione ‘altro’ è stata votata dall’11%. Nei commenti a quest’ultima risposta spicca il nome di Pavlovic, peraltro ex compagno del centrale francese nelle giovanili del Monaco.