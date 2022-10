Il maxi intreccio travolge Juve e Milan: blitz da 100 milioni a gennaio

Due club sono pronti ad irrompere prepotentemente sul mercato e rovinare i piani di bianconeri e rossoneri

Si torna a discutere di calciomercato a quasi due mesi dalla riapertura della finestra invernale. In mezzo vi sarà ovviamente il Mondiale in Qatar, evento che potrebbe influenzare radicalmente i movimenti sia in entrata che in uscita del prossimo inverno, come mai avvenuto in precedenza.

Quello qatariota sarà infatti il primo Mondiale nella storia del calcio ad essere disputato nel bel mezzo di una stagione sportiva, ragion per cui tutte le competizioni a livello di club verranno sospese da metà novembre ad inizio gennaio. Un mese e mezzo scoppiettante per direttori sportivi e agenti, tra rinnovi da siglare in vista delle tante scadenze fissate al prossimo 30 giugno 2023 e tra possibili rivelazioni del prossimo torneo mondiale.

Uno dei protagonisti annunciati sarà Joao Felix, non solo per l’importanza ricoperta con il suo Portogallo ma anche per le ultime voci che lo vedono in uscita dall’Atletico Madrid. Il centravanti portoghese sta incontrando numerose difficoltà in questa stagione, soprattutto a causa di un rapporto divenuto sempre più conflittuale con il Cholo Simeone che nelle ultime uscite lo ha infatti escluso più di una volta dai titolari dei ‘colchoneros’.

Calciomercato Juve e Milan, Joao Felix nel mirino di Psg e Bayern Monaco

Dopo il riscatto di Antoine Griezmann annunciato ufficialmente dall’Atletico Madrid, il futuro di Joao Felix in Spagna si è ulteriormente complicato. Così, il suo agente Jorge Mendes ha iniziato a sondare il terreno con altri club, fissando in agenda appuntamenti di spessore con società di altissimo livello in Europa, tra cui con Juventus e Milan.

A complicare i piani delle due formazioni italiane, però, vi sarebbero Paris Saint Germain e Bayern Monaco, oltre alle cifre spropositate che gravitano intorno all’operazione da oltre 100 milioni di euro. Secondo quanto riportato da ‘AS’, entrambi i club starebbero cominciando a muoversi per tentare l’assalto già a gennaio, ma tutto dipenderà dal rendimento del ragazzo ai prossimi mondiali. E vi sarebbe anche una terza società inglese interessata a Joao Felix, indicata nel Manchester United in caso di addio a Cristiano Ronaldo dopo le recenti polemiche.