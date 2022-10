Milan e Juve fanno affari con Mendes: cerca una via di fuga

Monta un caso per l’Atletico Madrid. Si tratta di Joao Felix, fantasista portoghese rimasto in panchina nell’ultima gara di Champions e in odore di possibile addio. Può diventare una buona occasione

L’ultima giornata di Champions League ha lasciato qualche strascico da registrare in casa Atletico Madrid. Joao Felix infatti inizia a non sopportare più la situazione che si è venuta a creare ai ‘Colchoneros’. Simeone infatti non gli ha concesso neanche un minuto nella sfida europea contro il Brugge con il calciatore visibilmente arrabbiato dopo essersi scaldato senza mai vedere poi l’ingresso in campo. Joao Felix ha lasciato lo stadio, unico giocatore che non è andato a ringraziare i tifosi per il supporto, dopo aver lanciato la pettorina a terra, molto arrabbiato.

Come evidenziato da ‘Marca’ il calciatore portoghese ha incontrato giovedì sera in un ristorante di Madrid Jorge Mendes, non solo suo agente ma anche principale legame con il massimo azionista Miguel Angel Gil.

Calciomercato, Joao Felix pensa di lasciare l’Atletico: Mendes in agguato

Il feeling con Simeone per Joao Felix non è mai stato proprio idilliaco e non sarebbe la prima volta che il calciatore prova a trovare una via d’uscita. L’arrivo di Griezmann un anno fa suscitò infatti rabbia nel portoghese, alla luce della forte concorrenza che ne condiziona l’impiego. Felix ha provato a lottare ma le ultime sostituzioni e i 90 minuti in panchina in Champions fanno riflettere e hanno finito per indurre il calciatore a cercare una via d’uscita.

La sua intenzione di partire dipenderà da un Atletico che finora si è opposto alla sua cessione. Va inoltre considerata una clausola monstre da 350 milioni di euro. Una situazione intricata che potrebbe rivelarsi occasione anche per due big di Serie A. Una è la solita Juventus visti i rapporti anche con l’agente Jorge Mendes, e l’altra è il Milan che con il potente procuratore ha in bilico anche il destino di Rafael Leao con annesse di difficoltà sul rinnovo. I costi sarebbero comunque elevatissimi in ogni caso e all’Atletico ora si ritrovano con una patata bollente.