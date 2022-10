Ha detto no al rinnovo: Juventus lo punta gratis

In scadenza di contratto a fine anno, il giovane talento polacco ha già preso la sua decisione: niente rinnovo, la Juve lo punta gratis

Ben salda nel presente, tutto da riscrivere, ma con un occhio che si proietta già al futuro. Vive due mondi paralleli la Juventus che deve risollevare una stagione nata storta, ma al contempo deve farsi trovare pronta sul mercato.

Già, il mercato. Quello estivo finora ha deluso le aspettative: infortuni, squalifiche, prestazioni sottotono dei nuovi arrivati e i bianconeri si sono ritrovati con un piede e mezzo fuori dalla Champions e staccati di dieci punti dal primo posto in campionato. La vittoria con il derby potrebbe rappresentare la svolta e domani con l’Empoli si avrà una prima conferma.

Poi però arriverà il tempo di inserire nuovi calciatori nella rosa e, oltre agli inevitabili giocatori di primo livello da acquistare, c’è da stare attenti anche ai giovani talenti che potrebbero esplodere. Ecco, da questo punto di vista la Juventus è pronta a sfidare il Barcellona per un talentino polacco in rampa di lancio.

Calciomercato Juventus, Kalemba gratis: il piano

Il suo nome è Marcel Kalemba, centrocampista di 17 anni, attualmente impiegato nel Mainz Under 19. In scadenza di contratto con il club tedesco, stando a quanto riportato da ‘sport1’, ha già fatto sapere di non voler rinnovare e di essere pronto ad ascoltare offerte più allettanti.

Del resto Kalemba, forse anche per la sua situazione contrattuale, non è uno dei titolarissimi della formazione giovanile tedesca che domina il proprio campionato con 18 punti dopo sei giornate. Il suo nome però ha iniziato a circolare tra le big europee: alcuni club di Bundesliga gli hanno messo gli occhi addosso ma non solo.

Stando alla stessa fonte anche Juventus e Barcellona sarebbero interessate al ragazzo che per caratteristiche somiglia a Nicolò Barella. I bianconeri sono sempre molto attenti ai giovani calciatori in rampa di lancia e potrebbero provare l’assalto per poi valutarne le capacità nella Juventus Next Gen, la seconda squadra dei bianconeri. I blaugrana, invece, non perdono occasione di inserire nuovi talenti nella propria Masia. Kalemba potrebbe essere il prossimo, Juve permettendo.