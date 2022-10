Il ‘talismano’ per uscire dalla crisi: il sorpasso travolge Juve e Inter

Il momento non è semplice, ma le nuove scelte di formazione potrebbero cambiare le cose. Juve e Inter potrebbero incontrare difficoltà inaspettate sul calciomercato

In una stagione ci sono momenti brillanti e altri totalmente da dimenticare. Ne sanno qualcosa Juve e Inter in Italia, con i nerazzurri che sono usciti dalla crisi di gioco e risultati e i bianconeri che ci stanno provando. E già la vittoria contro il Torino è un bel passo in avanti in un match importante.

Non ci sono, però, solo i problemi del nostro campionato, perché anche all’estero non se la passano sempre bene. E, in questo caso, stiamo parlando del Barcellona. I blaugrana sono usciti malconci dal doppio confronto in Champions League proprio contro i nerazzurri di Milano e dal sentitissimo match contro il Real Madrid. È vero che Xavi non aveva a disposizione diversi titolari importanti, ma ora i tifosi attendono risposte concrete, dopo un inizio di stagione comunque positivo nella Liga. Per farlo, il tecnico potrebbe ricorrere a scelte di formazioni pesanti e una di queste potrebbe riguardare un obiettivo importante di Juve e Inter sul calciomercato.

Xavi rispolvera Jordi Alba: Juve e Inter in allerta

Negli ultimi mesi, si è parlato a più riprese di un possibile addio di Jordi Alba al Barcellona e di rapporti con Xavi non più idilliaci. In realtà, ora nel momento del bisogno l’esperto terzino spagnolo potrebbe tornare molto utile all’ex centrocampista. Già contro il Real Madrid, è entrato molto bene in partita, alimentando le speranze di pareggio blaugrana. Nei prossimi match potrebbe tornare titolare, secondo il ‘Mundo Deportivo’: un vero e proprio talismano, dato che nelle quattro partite giocate, il Barcellona ha vinto tre volte e pareggiato una.

Ciò potrebbe avere ricadute dirette sul calciomercato di Juve e Inter. Vi abbiamo detto che i bianconeri sono sul laterale mancino, ma è stato accostato anche ai nerazzurri nei mesi scorsi, che potrebbero tornare alla carica in caso di addio di Robin Gosens. Le volontà delle due big italiane, però, sarebbero vanificate se Xavi dovesse decidere di tenerlo. E attenzione che Jordi Alba ha un contratto in scadenza nel 2024.