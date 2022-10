Rivoluzione Inter: tempo scaduto, doppio addio per Inzaghi

L’Inter guarda al futuro e pianifica le proprie mosse, nerazzurri che presto potrebbero salutare due elementi importanti per Inzaghi

Nel momento più difficile, l’Inter si è ricompattata ed ha allontanato la crisi. I nerazzurri sono reduci da quattro gare in cui hanno impresso quella che potrebbe essere la svolta alla loro stagione.

Il doppio confronto europeo con il Barcellona ha ridato fiducia, oltre che messo la strada per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League in discesa. Il match point al Camp Nou è stato mancato, ma la settimana prossima, a San Siro, battendo il Viktoria Plzen l’obiettivo sarà centrato. In campionato, la marcia è ripartita con le vittorie con Sassuolo e Salernitana, che per ora hanno permesso di non perdere troppo contatto dalle primissime posizioni, dalle quali però c’è ancora una certa distanza. Ecco perché il prossimo mese di campionato sarà fondamentale per provare a rimettersi a contatto con il treno di vertice prima della pausa. Un’Inter che intanto, oltre che sul presente e sugli eventi del campo, ragiona anche su ciò che accade fuori e sui discorsi in prospettiva. Vale a dire, la cessione della società, discorso affrontato su TV PLAY dalla redazione di Calciomercato.it con il giornalista Francesco Bertolino di ‘Milano Finanza’. E gli scenari sulla rosa nerazzurra, con alcune pedine che nel medio-lungo periodo potrebbero essere destinate ad andar via.

Inter, addio Dzeko: c’è già la doppia opzione

Se Lukaku e Lautaro Martinez sono i pilastri su cui si può costruire l’attacco del futuro, ci sono interrogativi importanti da sciogliere, per Inzaghi, sul futuro di Dzeko e Correa. Il bosniaco andrà in scadenza a fine stagione e secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ avrebbe già un paio di proposte per il futuro, dalla MLS. Ossia, l’Inter Miami, alla ricerca di un attaccante dopo l’addio al calcio di Higuain, o l’ipotesi Los Angeles. Entrambe piste che avrebbero il suo gradimento, visto che ha sempre pensato di concludere la carriera con una avventura oltreoceano. Quanto a Correa, l’argentino fatica a ritagliarsi spazio e un sacrificio sul mercato non è da escludere, anche se per i nerazzurri sarà difficile recuperare la cifra investita. La pianificazione per l’Inter di domani, insomma, è già al via.