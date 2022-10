TV PLAY | Si sblocca la cessione dell’Inter: “C’è un elemento fondamentale”

Da questa settimana dovrebbe partire il processo di vendita affidato da Suning a Goldman Sachs e Raine Group

Sta per entrare nel vivo la possibile cessione dell’Inter. Il club nerazzurro, come rivelato dal Financial Times lo scorso lunedì, a partire da questa settimana potrebbe iniziare realmente il processo di vendita che nelle scorse settimane aveva affidato a due importanti istituti bancari come Goldman Sachs e Raine Group.

Del possibile passaggio di proprietà dell’Inter abbiamo parlato con Francesco Bertolino di ‘Milano Finanza’ ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TV Play. Prima però con il giornalista si è discusso degli ultimi movimenti presso la Lega Serie A in tema di diritti televisivi: “È una situazione molto fluida e difficile da spiegare, ci sono diverse situazioni da valutare come ad esempio quella della SuperLega. Per quel che riguarda la Serie A bisogna dire che si sono fatti avanti dei fondi con grandi proposte in passato, ora ci si sta riprovando con altre due offerte di livello”.

Tra le proposte arrivate, come spiegato da Bertolino, ce n’è una che “riguarda la creazione di una piattaforma propria dove agire da sole e poter vendere le partite. Futuro Serie A? C’è un gruppo di club ostile come Lazio, Fiorentina e Napoli che sono ostili, per Inter e Juventus bisogna valutare la situazione. Inter è in vendita mentre la Juve coltiva ancora il sogno SuperLega. Venerdì ci sarà l’assemblea e si faranno ulteriori valutazioni”.

Cessione Inter, decisivo il nuovo stadio: “Bisogna accelerare”

Tornando alla possibile cessione dell’Inter, secondo Bertolino potrebbe essere il nuovo stadio a risultare eventualmente decisivo per l’acquisizione del club da parte di gruppi esteri: “Il processo di vendita è partito realmente questa settimana. L’Inter si è rivolta alla Goldman Sachs che ci lavora da tempo, la società si è riservata sia di vendere tutta la società che solo una minoranza. Se lo Stadio incide sul cambio proprietà? Credo che lo stadio sia un elemento determinante per la cessione sia dal lato del compratore che del venditore che potrebbe mostrare di un progetto avviato per vendere. Accelerare sulla questione stadio è fondamentale”.