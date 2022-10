TV PLAY | Annuncio senza finzioni: “Tifa Milan, ma sogna l’Inter”

L’annuncio arriva in diretta senza nascondere la verità: “Tifa Milan, ma sogna di vestire la maglia dell’Inter”

Acquistato a titolo definitivo dopo la storica promozione del Monza in Serie A, Michele Di Gregorio, nonostante l’arrivo in Brianza di Alessio Cragno, è riuscito a superare nelle gerarchie l’ex portiere del Cagliari e ad affermarsi come titolare dei biancorossi.

Una scelta presa da Stroppa e confermata anche dal nuovo tecnico Palladino, che ha confermato il portiere della promozione nelle gare di campionato e ha dato spazio all’estremo difensore toscano solo nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese. E proprio della situazione di Di Gregorio ne ha parlato Carlo Alberto Belloni, agente del giocatore, intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play.

Belloni su Di Gregorio: “Sogna l’Inter”

“Aver partecipato alla cavalcata del Monza per arrivare in Serie A è una grande soddisfazione. Sono contento per lui. Per la delicatezza del ruolo abbiamo tenuto un profilo bassissimo, nel senso che non abbiamo dato peso al resto. Ci basiamo sul rendimento sul campo e sui risultati. L’anno scorso ho chiesto al Monza l’obbligo di riscatto in caso di Serie A. Michele da quando è partito è sempre stato secondo, oggi sono molto contento che sia il primo davanti a uno come Cragno. Ora penso che sia arrivato al momento di partenza” ha sottolineato Belloni.

L’agente ha poi aggiunto come quella di San Siro sarà per lui una partita speciale: “Sarà una gara emozionante. Lui è tifoso del Milan anche se è cresciuto nell’Inter. Futuro? Sogna l’Inter: è cresciuto lì, è stato 19 anni tesserato dei nerazzurri e ha fatto tutta la trafila. Per lui l’Inter è casa. Ci siamo sempre detti che il sogno è quello di tornare lì, ma non dipende da noi, ci sono tante variabili”. Difficile però immaginare, almeno per il momento, un addio a Monza. Porte chiuse da parte dello stesso Belloni: “Abbiamo ancora tre anni di contratto e da quando abbiamo iniziato il percorso, il Monza ha realizzato tutti gli obiettivi. Oggi non abbiamo la minima idea di andare via”.