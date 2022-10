“Domani sarai esonerato”: cacciato via a partita in corso

Ancora una sconfitta e tifosi furiosi, l’allenatore invitato ad andarsene durante il match: l’esonero sembra più vicino

Un’altra panchina potrebbe saltare. L’ultima sconfitta ha complicato ulteriormente i piani del tecnico che ora deve affrontare anche la pesante contestazione dei tifosi. Siamo in Inghilterra, in quella Premier League dove una volta l’esonero era quasi un’eccezione ed ora anche qui è diventata una regola.

Ne sa qualcosa Tuchel, mandato via dal Chelsea per far posto a Potter. Proprio Tuchel è tra i tecnici accostati all’Aston Villa, società che riflette sul futuro di Steven Gerrard. Questa sera è arrivata un’altra sconfitta, la seconda consecutiva, la sesta complessiva in campionato. Un 3-0 in casa del Fulham che potrebbe costare caro all’ex centrocampista del Liverpool. In svantaggio al 36′ per una rete di Reed’, gli ospiti restano in dieci intorno all’ora di gioco per l’espulsione di Douglas Luiz (testata a Mitrovic) e crollano nel finale con le reti dello stesso serbo e l’autogol di Mings.

Un ko che ha fatto scattare la contestazione dei tifosi che durante il match hanno intonato cori contro Gerrard. Il tecnico è stato invitato ad andare via dal club con gli spettatori che cantavano: “Domani sarai licenziato”.

Aston Villa, Gerrard sempre più in bilico la situazione

La reazione dei tifosi all’ennesima sconfitta dell’Aston Villa chiarisce la situazione in cui lavora Steven Gerrard. La fiducia nel tecnico è ormai ai minimi termini e da giorni si parla di un possibile esonero. Tuchel e Pochettino rappresentano i nomi più suggestivi tra i possibili sostituti anche se entrambi sono apparsi poco propensi ad accettare l’eventuale offerta.

Intanto la situazione chiede una svolta immediata: l’ultima vittoria dell’Aston Villa, ormai più di un mese fa (16 settembre), la posizione in classifica (17esimi) preoccupa. Con Gerrard o un altro allenatore l’inversione di tendenza deve essere immediata. I tifosi lo hanno capito e hanno dato la loro sentenza: Gerrard deve essere esonerato.