Ricaduta per Maignan: scatta l’allarme al Milan

Quando sembrava destinato al ritorno in campo, il portiere francese ha subito un nuovo infortunio: scatta l’allarme

Sembrava che l’attesa stesse per finire ed invece per Mike Maignan c’è un nuovo problema. Il portiere del Milan è costretto a rimandare il suo ritorno in campo, di quanto tempo lo diranno solo gli accertamenti a cui il francese si sta sottoponendo.

Come raccolto da Calciomercato.it, l’ex Lille ha accusato un problema al polpaccio ed è probabile che il suo ritorno a disposizione venga posticipato. Una ricaduta per l’estremo difensore transalpino che si era infortunato proprio al polpaccio lo scorso

Lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro la diagnosi di fine settembre con un ritorno stimato in trenta giorni. Sabato il portiere avrebbe voluto dare la sua disponibilità per la sfida contro il Monza, invece dovrà ancora sostenere dalla tribuna i suoi compagni.

Milan, nuovo infortunio per Maignan

Per il Milan una brutta tegola che potrebbe anche significare dover rinunciare a Maignan fino al Mondiale. Del resto i problemi muscolari già sono complicati da affrontare, in caso di ricaduta poi è logico andarci con i piedi di piombo.

Del resto lo stesso francese parlando al Gran Galà del Calcio aveva mostrato di temere il tipo di infortunio accusato: “Spero di esserci contro il Monza, voglio rientrare e l’ho già detto ai medici. Si tratta però di un infortunio delicato ed è pericoloso, quindi li ascolterò”. Quasi una premonizione con l’attesa per l’esito degli accertamenti che stabiliranno in maniera più precisa i tempi di recupero.

🚨#Milan – L’attesa per Mike #Maignan potrebbe essere più lunga del previsto. Nuovo stop al polpaccio per il portiere. Esami in corso @calciomercatoit — Martin Sartorio (@MartinSa1988) October 19, 2022

seguiranno aggiornamenti