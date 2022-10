Dybala, ansia Mondiale? Arriva la decisione di Scaloni sui convocati

Paulo Dybala sta provando a recuperare dall’infortunio che rischia di fargli saltare il Mondiale, ma intanto il ct Scaloni avrebbe già deciso

Paulo Dybala è in attesa, anzi in apprensione. Ma senza dubbio in questi ultimi giorni il suo ottimismo è comunque cresciuto sulle sue condizioni. L’argentino si è infortunato contro il Lecce, nell’atto di calciare il rigore che sarebbe stato poi della vittoria. Ha fatto gli esami che hanno confermato la lesione, con tempi di recupero di circa un mese.

Il suo 2022 con la Roma è finito, anche se il club non ha voluto specificare il grado della lesione, si tratta di primo/secondo grado, il che vuol dire appunto almeno 30 giorni di stop. Per il Mondiale, a rigor di logica e matematica, farebbe in tempo. Ma le ricadute sono dietro l’angolo, il rischio di dover saltare l’appuntamento più importante dell’anno e non solo c’è, è concreto. Scaloni e lo staff medico valuteranno insieme a quello della Roma, ma la decisione sarà presa in autonomia. Intanto Dybala si sta circondando delle persone care, proverà dei metodi di recupero particolari, con le cellule staminali. La Joya non lascerà nulla di intentato. Anche se il ct, l’ex laziale Scaloni, avrebbe già preso una prima decisione.

Argentina, i preconvocati di Scaloni per il Mondiale: la decisione su Dybala

Secondo il giornalista di Tyc Sports Gaston Edul, questo venerdì verrà compilata e soprattutto consegnata la lista di preconvocati per il Mondiale in Qatar. Un elenco di 35 calciatori che però non sarà comunicata e annunciata, ma che resterà ‘secretata’ internamente all’AFA, la federcalcio argentina, e la FIFA. E in questi 35 preconvocati ci sarebbe anche il nome di Paulo Dybala. In questi ultimi giorni in tanti hanno parlato delle sue condizioni e se in prima istanza Romero – difensore del Tottenham – si era detto pessimista sul recupero della Joya, Leo Messi è sembrato più tranquillo. “L’infortunio di Paulo e quello di Di Maria mi spaventano, mi fanno pensare, ma penso che avranno tempo per recuperare”, ha detto la ‘pulga’.

Paulo Dybala era molto triste nelle ore successive all’infortunio, ma da subito ha cominciato il lavoro di recupero. In questi giorni ha pubblicato alcune storie nella sua palestra personale, sorridente, il che vuol dire che la fiducia anche da parte sua è crescente. Sia lui che Di Maria, alla fine, dovrebbero tranquillamente far parte della spedizione che proverà l’assalto al Mondiale.