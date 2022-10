Coppa Italia, super Strelec regala l’Atalanta a Gotti

Coppa Italia, lo Spezia supera il Brescia grazie alla doppietta di Strelec: agli ottavi di finale troverà l’Atalanta

Nella prima delle tre gare odierne del tabellone di Coppa Italia, lo Spezia supera il Brescia per 3-1 al Picco e si regala la sfida agli ottavi contro l’Atalanta a Bergamo in programma a gennaio. Una gara che sembrava essersi messa in discesa dopo 5′ con Andrenacci che non controlla il pallone in uscita ed Ellertson che insacca a porta vuota. Dopo un consulto al Var, l’arbitro La Penna annulla giudicando falloso il disturbo di Strelec sul portiere bresciano.

Lo stesso attaccante si rivelerà poi il grande protagonista del match. Al 20′ è proprio lui a siglare il vantaggio con un bell’esterno sinistro da dentro l’area di rigore. Nel primo tempo il Brescia ha una grande occasione per pareggiare, ma Zoet è bravissimo sul colpo di testa di Olzer. Nella ripresa Verde trova il raddoppio al 55′ con un sinistro da fuori area. Lo Spezia controlla bene la gara e trova il tris ancora con Strelec, più lesto di tutti a ribattere in rete un pallone vagante dopo una bell’azione di Holm. Nel finale, in pieno recupero, Moreo sigla il gol della bandiera con un colpo di testa in anticipo su Zoet.

Lo Spezia passa quindi il turno e si regala gli ottavi di finale contro l’Atalanta. Buona prova per Gotti e i suoi, con il tecnico che ha trovato risposte positive anche da diverse seconde linee.

Spezia-Brescia 3-1

Marcatori: Strelec (S) 20′ e 85′, Verde (S) 55′, Moreo (B) 93′.