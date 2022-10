Mondiali ‘decisivi‘: il ribaltone che spiazza Milan e Juve

Calciomercato Juve e Milan, nuovo intrigo dalla Spagna: la firma che cambia tutto. Intrigo Mondiali: così salta il banco.

La stagione è entrata nel vivo, con i diversi impegni ravvicinati che impongono scelte importanti. La coperta delle varie squadre è sempre più corta, anche perché il dosaggio delle forze è assolutamente importante e la variabile infortuni decisiva. Sotto questo punto di vista, Milan e Juventus sono state piuttosto sfortunate in questo primo scorcio di stagione.

Sono tanti gli infortuni che stanno falcidiando le due compagini, che potrebbero ritornare sul mercato per puntellare zone del campo scoperte. Non è un caso che i rossoneri abbiano provato in lungo e in largo ad acquistare un esterno offensivo in grado di giostrare sulla corsia mancina. Resta sul taccuino del “Diavolo” il profilo di Marco Asensio, che potrebbe ritornare prepotentemente in auge a stretto giro di posta anche in orbita Juve. Legato al Real Madrid da un contratto in scadenza nel 2023, il futuro del fantasista spagnolo è ancora in discussione, con la variabile Mondiali che potrebbe far saltare il banco in maniera definitiva.

Calciomercato Juve e Milan, intrigo Asensio: nuovo colpo di scena

Interessanti, a tal proposito, le indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Secondo quanto evidenziato da “El Nacional“, fino a questo momento i Blancos non hanno ricevuto un’offerta giudicata soddisfacente da Florentino Perez. Sebbene le “Merengues” siano piuttosto recalcitranti ad offrire il prolungamento contrattuale a lungo invocato dallo spagnolo, non sono neanche a disposti a svendere quello che fino a pochi anni fa era considerato uno dei gioielli più fulgidi della rosa. Gli assalti di Arsenal, Siviglia, Villarreal e Psg si sono però scontrati con un vero e proprio muro eretto da Perez.

L’ipotesi rinnovo non è da scartare a priori, anche se tutte le parti in causa dovrebbero fare un passo indietro per provare a pervenire ad un accordo. Sotto questo punto di vista, i Mondiali potrebbero imprimere la svolta decisiva, in un senso o nell’altro. Qualora dovesse essere confermato da Luis Enrique – come tutto lascia presagire – per Asensio si staglierebbe la grande chance di mettersi in vetrina ed eventualmente far lievitare le proprie quotazioni a livello internazionale.