Milan-Monza, stangata UFFICIALE

Stop per due giornate per il calciatore che non sarà a San Siro per la sfida di Milano: il tecnico perde uno dei suoi elementi migliori

Tutto confermato. Il centrocampista salterà il Milan. E’ arrivato il comunicato ufficiale che non lascia alcun dubbio.

Era chiaramente scontato ma pochi minuti fa è arrivata la comunicazione del Giudice Sportivo, Nicolo Rovella è stato squalificato per due giornate per avere, al 50′ del secondo tempo, a gioco fermo, in reazione ad una spinta subita, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria.

Il centrocampista di proprietà della Juventus, non sarà dunque presente a San Siro con la maglia del Monza. Una perdita importante per Palladino. L’ex Genoa, che sarà costretto a saltare anche il match interno contro il Bologna, è ormai diventato una pedina fondamentale per lo scacchiere della squadra brianzola.

Serie A: quattro stop, Hernandez in diffida

Oltre a Rovella, gli altri squalificati sono Antonino Gallo del Lecce, Gianmarco Ferrari del Sassuolo e Rodrigo Becao dell’Udinese. Tutti e tre sono stati fermati per una giornata di gara.

Confermata, inoltre, come si evince da comunicato, la quarta ammonizione per Theo Hernandez. Il terzino brasiliano entra così in diffida. Con un nuovo giallo sarebbe costretto a fermarsi per squalifica.