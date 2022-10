TV PLAY | Rinnovo Leao: “Non solo contratto, arrivano novità”

Le dichiarazioni del giornalista portoghese in merito al prolungamento del contratto dell’attaccante del Milan

Doveva essere una giornata importante per Rafael Leao. Oggi era in programma un incontro tra il padre dell’attaccante e la dirigenza rossonera. Incontro che fino a questo momento non c’è ancora stato.

I riflettori ormai da giorni sono puntati sul portoghese, diventato leader del Milan. I rossoneri hanno voglia di blindare il loro campione, c’è ottimismo ma la firma tanto attesa non è ancora arrivata.

Il giornalista portoghese di Record Bruno Fernandes, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay, ha detto la sua in merito al suo futuro: “Non so perché il padre non è andato all’incontro, ma so che oggi doveva esserci un incontro tra l’avvocato e la dirigenza del Milan. E’ una giornata importante per il futuro di Leao. Spero che già domani avremo notizie. Non solo sul contratto. Come sapete lo Sporting sta seguendo la situazione. C’è una questione tra Milan e il club portoghese per la rottura del contratto avvenuta quattro anni fa”.

Sul rinnovo non ha dubbi: “Sono fiducioso. Non so quando, ma nei prossimi giorni avremo notizie. Penso che anche la posizione nella classifica del pallone d’oro abbia spinto il Milan ad accelerare”.

Leao e la Nazionale: parla Bruno Fernandes

Si parla anche di Nazionale in vista dei prossimi Mondiali: “Jota si è infortunato ed è fuori dalla coppa del mondo, quindi senza di lui Leao è un giocatore che crescerà anche nella squadra nazionale – prosegue Fernandes -. Anche il fatto che sia arrivato prima di CR7 nella classifica del Pallone d’Oro. Rafael è stato grande nelle ultime gare di Nations League. Sta crescendo come uomo e giocatore. Ha grandi numeri al Milan, ma non è una sorpresa. E’ un giocatore da grandi incontri. Ha debuttato contro il Porto e ha segnato. Penso che non senta la pressione che la viva normalmente. avrà uno spazio importante in portogallo. La sua immagine sta crescendo”.